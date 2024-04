Pole voor Aitken in rommelige sessie voor eerste DTM-race 2024, Vermeulen P11

Meer dan een half uur later dan gepland vanwege een crash in het voorprogramma mochten de DTM-coureurs om 10.40 eindelijk beginnen aan de eerste kwalificatie van het seizoen. Het circuit van Oschersleben was het decor voor de belangrijke sessie. De coureurs hadden geluk dat het zonnetje in Saksen-Anhalt eruit was, waardoor het een droge kwalificatie werd en de fans ook volop konden genieten van de bolides.

Het duurde echter even voordat de toeschouwers de echte snelheid van de wagens konden meemaken. Na een minuut of tien stond er bij nog geen enkele coureur een representatieve tijd op de klok, waardoor men wist dat in het korte tijdsbestek daarna de snelle rondetijden genoteerd moesten worden. De teams wachtten gerust af, omdat de baantemperatuur en daarmee de grip steeds beter werd. Precies op de helft van de kwalificatietijd werd het druk op de baan en reden alle coureurs naar buiten om dan ook echt voor de snelle ronde te gaan.

Spelletje wie de banden het best op temperatuur krijgt

In de DTM is het zoeken naar de beste bandentemperatuur, aangezien er geen bandenwarmers zijn duurt het even voordat de banden goed te gebruiken zijn. Na een paar opwarmrondjes begon Luca Stolz in de Mercedes met rappe tijden. Christian Engelhardt in de Lamborghini en Arjun Maini in de Mercedes doken echter snel onder die tijd. Mirko Bortolotti in de Lamborghini verraste daarna met een snelle tijd en was met nog vier minuten op de klok de snelste. Vermeulen hield het tempo van de top ondertussen niet echt bij. Zijn eerste snelle ronde leverde hem desondanks een prima P7 op.

Bij het aanzetten voor de volgende snellere rondes ging het eerst mis voor Maximilian Paul. De coureur schoot vroeg van de baan af, maar hij kon zijn Lamborghini na enig oponthoud weer in het rechte spoor te krijgen. Voor merkgenoot Nicki Thiim was het echter een ander verhaal. De Deen verloor op dezelfde plek de macht over het stuur en crashte hevig. Wonder boven wonder kon hij zonder kleerscheuren uit zijn auto stappen, maar het was wel einde verhaal voor hem.

De klok werd nog teruggezet op drie minuten te gaan, maar gezien de banden in die tussentijd nauwelijks op temperatuur te krijgen zijn, was niet de verwachting dat er nog snellere rondetijden genoteerd konden worden. De coureurs probeerden het nog wel, maar eigenlijk tegen beter weten in. Na een onderbreking van ongeveer een kwartier mochten de coureurs het nog een keer proberen. Iets meer dan de helft van het veld waagde een poging, de andere helft geloofde het wel.

Het zorgde dan ook niet voor snellere tijden. Jack Aitken was daardoor de grote winnaar van de kwalificatie, hij zette de Emil Frey Ferrari op P1. Bortolotti kwam tot de tweede tijd, net voor Maini. Vermeulen zakte uiteindelijk terug tot een elfde positie.

Uitslag kwalificatie DTM