Phoenix wil in DTM blijven maar sluit samenwerking met Audi uit

Phoenix Racing staat al sinds de herstart van de DTM in 2000 op de grid. In de eerste jaren nam het team deel met Opels, in 2006 volgde de overstap naar Audi en daarmee bleef het team tot en met 2020 rijden. Twee keer won de renstal de titel voor coureurs, met Martin Tomczyk en Mike Rockenfeller. Daar komt door de overstap van de DTM naar GT3-reglementen verandering in. Teambaas Moser verklaarde in gesprek met Motorsport.com dat zijn renstal wel aan plannen werkt om in 2021 in de DTM van start te gaan, maar dat gaat in ieder geval niet gebeuren met de Audi R8 LMS GT3.

“We gaan dit jaar geen DTM doen met Audi. Daar kan ik op dit moment geen bedrijfsmodel rond voor krijgen”, is Moser duidelijk. “De DTM was jarenlang ons leven en natuurlijk hoop je dat er ergens nog een deur voor je opengaat. We blijven tot eind maart kijken, want dan moeten onze programma’s rond zijn. We werken nog aan een samenwerking met Audi voor de NLS en de 24 uur van de Nürburgring. Daar wordt nog over gesproken en dat ziet er zeker niet slecht uit.”

Rosberg en Abt, de twee andere voormalige fabrieksteams van Audi in de DTM, hebben al aangegeven in 2021 weer op de DTM-grid te staan. Audi heeft beloofd in 2021 vier bolides in te zetten en naar verluidt gaan deze auto’s naar Rosberg en Abt. Daardoor moet Phoenix proberen een contract af te sluiten met een andere fabrikant, maar dat is volgens Moser niet eenvoudig. “Ook daar bereik je redelijk snel je budgettaire limiet. Op dit moment zie ik geen enkel merk zeggen: ‘Ja, Phoenix heeft twintig jaar ervaring, dus we gaan ze steunen! Wat gaat dat kosten?’ Het gaat dus behoorlijk lastig worden.”

De samenwerking met WTM Racing zou Phoenix een kans kunnen bieden om een Ferrari 488 GT3 in te zetten in de DTM. “WTM heeft natuurlijk twee Ferrari’s, maar die zijn volgeboekt voor andere projecten. We hebben nagedacht over het inzetten van een van de auto’s in de DTM. We kunnen een auto daarvoor vrijgeven, dat heeft Georg Weiss duidelijk aangegeven”, aldus Moser. Toch heeft hij weinig hoop dat Phoenix in 2020 met Ferrari’s aan de start verschijnt in de DTM. “We blijven absoluut tot en met maart alle opties bekijken. Als er iets mogelijk is, dan zijn we er natuurlijk klaar voor om daar goed naar te kijken en het te presenteren.”