Overzicht: Deze teams en coureurs doen in 2023 mee in de DTM

De DTM werd eind vorig jaar overgenomen door de ADAC, de grote automobielenclub van Duitsland. Die organisatie had met de GT Masters een eigen kampioenschap GT3-wagens, maar heeft besloten de piramide van de Duitse autosport opnieuw in te richten. Daarin is het belangrijkste wapenfeit dat de DTM weer de absolute topklasse moet worden met uitsluitend professionele coureurs die een platinum-status hebben in de FIA-ranking. Dertien teams van zes verschillende fabrikanten hebben zich aangemeld voor de DTM in 2023, zeven van die teams waren vorig jaar ook al actief in de DTM.

Hieronder zetten we de bevestigde teams en coureurs voor 2023 op een rij.

Kalender DTM 2023

Het DTM-seizoen begint in het laatste weekend van mei met de openingswedstrijd op het circuit van Oschersleben. Daarna trekt het kampioenschap in het weekend van 23, 24 en 25 juni door naar Circuit Zandvoort, dat dit jaar terugkeert op de kalender. In totaal bestaat de DTM-kalender in 2023 uit acht raceweekenden.

Datum Evenement 26 - 28 mei Oschersleben 23 - 25 juni Zandvoort 7 - 9 juli Norisring 4 - 6 augustus Nürburgring 18 - 20 augustus Lausitzring 8 - 10 september Sachsenring 22 - 24 september Red Bull Ring 20 - 22 oktober Hockenheimring