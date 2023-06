Opnieuw uitvalbeurt voor Vermeulen, Feller wint van pole race 2 DTM Zandvoort

Na de dominante vertoning van Maro Engel op de vrijdag en zaterdag op Zandvoort wist de winnaar van race 1 dat hij het in race 2 niet makkelijk zou krijgen. Hij noteerde in de kwalificatie de derde tijd en sloot aan achter polesitter Ricardo Feller en Thomas Preining. Zaterdag speelde bandenmanagement al een belangrijke rol onder de warme omstandigheden, maar met een strakblauwe lucht en 28 graden moesten de coureurs nog beter letten op met name de achterbanden.

Feller mocht van pole-position vertrekken en had een prima run richting bocht 1, waardoor nummer twee Preining de aanval niet kon inzetten. Vervolgens was het al snel Maro Engel die zijn Mercedes voorbij de Porsche stuurde en zo opklom naar de tweede plaats. De coureur die tot en met race 1 domineerde had daardoor goed zicht op Feller, maar die had in de Audi in de beginfase van de race een beter tempo en sloeg al snel een gat naar Engel. Preining volgde in de slipstream van Engel, maar zag ook Patric Niederhauser duidelijk in zijn spiegels. Niederhauser was op zijn beurt ook in gevecht met Marco Wittmann, die een flinke trein van veertien coureurs had die ieder binnen een seconde van hun voorgangers zaten.

De hogere temperaturen zorgden ervoor dat bij het openen van de pit window van twintig minuten minder coureurs gretig waren om direct naar binnen te komen. Enkel Albert Costa, Mirko Bortolotti en David Schumacher, zoon van oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher, grepen de kans aan om een pitstop te maken. Een ronde later kwamen ook Niederhauser, Kelvin van der Linde en Franck Perera binnen voor een stop. Wel was er in het geval van Niederhauser sprake van een unsafe release, waardoor hij een penalty lap aan de broek kreeg en dus tussen bocht 12 en 13 voor een kort stuk op de pit-limiter moest rijden. Wittmann, die een goed tempo te pakken had in de kopgroep, maakte vanaf P5 zijn pitstop en ging daarmee voor de undercut, waarmee hij in ieder geval hoopte wat posities te winnen. De BMW-coureur van Project 1 kwam echter vast te zitten tussen de Audi's van Niederhauser en Van der Linde en verloor zo weer wat tijd.

Feller onbedreigd, veel uitvalbeurten na pitstopreeks

Engel volgde het voorbeeld van raceleider Feller en maakte met 32 minuten in de race te gaan zijn pitstop, waardoor de twee in slagorde weer naar buiten gingen. Feller verdedigde daarbij een ruime voorsprong van vier seconden. Engel had echter grotere problemen, aangezien hij Preining, Luca Stolz en later Wittmann om de oren kreeg en terugzakte tot de vijfde plaats, waar hij in een stevig duel was verwikkeld met Kelvin van der Linde. Feller noteerde de snelste ronde, maar het gat naar Preining werd met de ronde kleiner. Uiteindelijk pareerde Feller en was het tempo tussen de eerste twee rondenlang zo goed als gelijk, waardoor de polesitter race 2 op Zandvoort op zijn naam kon schrijven. Preining en Stolz mochten de Zwitserse coureur op het podium - waar met Audi, Porsche en Mercedes drie verschillende merken stonden - vergezellen. Wittmann had net niet genoeg om Stolz voorbij te gaan en moest genoegen nemen met de vierde plaats, vóór Engel. Kelvin van der Linde, Ayhancan Güven, Niederhauser, Dennis Olsen en Sheldon van der Linde completeerden de top-tien terwijl ook Bortolotti, Christian Engelhart, Mattia Drudi, Perera en Engstler punten pakten.

Waar het uitvalbeurten in race 1 beperkt bleef tot drie, waren er in race twee - zonder grote incidenten op de baan - een stuk meer uitvallers te betreuren. Vroeg in de race viel Lucas Auer, die van P15 vertrok, al vroeg uit vanwege schade aan zijn Mercedes, opgelopen in de tumult in het middenveld bij de start van de race. Ook Dries Vanthoor, die dit weekend de plek van René Rast bij Schubert Motorsport innam omdat Rast in de Formule E reed, meldde zich al snel in de pits vanwege schade en werd uitvaller nummer twee. Na de pitstopreeks ging het plots hard met de uitvallers. Alessio Deledda, Jusuf Owega, Heinrich, Mick Wishofer en Clemens Schmid meldden zich in de pitstraat om vervolgens uit te stappen.

Thierry Vermeulen hoopte race 2 wel uit te rijden, maar hij viel opnieuw uit in zijn thuisrace. Foto: Alexander Trienitz

Opnieuw een uitvalbeurt voor Vermeulen

Voor wie dat ook gold, was Thierry Vermeulen. Hij moest na de tweede kwalificatie van de vierentwintigste plek beginnen aan zijn thuisrace. De 20-jarige Nederlander had een uitstekende start en knokte zich binnen enkele ronden al tot de twintigste plaats. Hij steeg naar de negende plaats toen de pit window geopend was, aangezien hij net als in de eerste race wat langer wachtte om zijn pitstop te maken. Met twaalf minuten van de pit window te gaan kwam de Emil Frey Racing-coureur binnen voor zijn stop en kwam op de twintigste plek terug de baan op, achter Luca Engstler en voor Schmid. Teamgenoot Costa parkeerde zijn Ferrari 296 GT3 vanwege schade na contact met Heinrich op een veilige plek in de Hunserug en het ging vervolgens van kwaad tot erger voor het Zwitserse team én Vermeulen. De thuisheld kon net als in de eerste race zijn auto vroegtijdig in de garage parkeren vanwege problemen.

Uitslag race 2 DTM Zandvoort