DTM

Nieuwe Mercedes-AMG-test: in 2027 weer een vrouw in de DTM?

F1 Academy-kampioene Doriane Pin werkt deze week al de tweede test in de Mercedes-AMG GT3 af: wordt de Française de twaalfde pilote in de DTM-geschiedenis?

Sven Haidinger

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 16:34

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Sinds 2022 is er geen vrouwelijke coureur meer actief in de DTM, hoewel Ellen Lohr in 1992 geschiedenis schreef met haar legendarische zege op Keke Rosberg en consorten in de Mercedes. De serie heeft een lange historie met vrouwelijke coureurs. Daar zou in 2027 echter verandering in kunnen komen. Er lijkt namelijk een realistische kans te zijn dat er komend seizoen opnieuw een vrouw in de cockpit van een Mercedes-AMG zit.

Zoals Motorsport-Total.com heeft achterhaald, zat de 22-jarige Française Doriane Pin eind oktober tijdens de tweedaagse Pirelli-bandentest in Le Castellet op beide dagen naast DTM-vicekampioen Maro Engel en Fabian Schiller in de door Winward ingezette Mercedes-AMG GT3. Bij haar GT3-comeback zou ze met goede tijden de aandacht op zich hebben gevestigd.

Pin sloot zich in 2024 aan bij het juniorteam van Mercedes, veroverde in 2025 de titel in de vrouwenformuleklasse F1 Academy in het voorprogramma van de Formule 1 en werd in 2026 gepromoveerd tot ontwikkelingscoureur bij het Mercedes-team in de Formule 1. En ze heeft behoorlijk wat GT-ervaring, omdat ze daarvoor deel uitmaakte van het Iron Dames-project.

Pin test deze week de Landgraf-Mercedes

Tests zoals die van Pirelli, waarbij de fabrikanten teams inschakelen om ‘blinde’ experimentele banden te testen, komen geregeld voor en dienen voor de bandenontwikkeling. Interessant is echter dat er op de tweede dag - zoals bijna alleen in de DTM - met onverwarmde banden werd getest. Ging het er daarbij om dat Pin zich alvast op de omstandigheden in de traditionele serie kon instellen?

Die Mercedes-Pilotin Doriane Pin holte 2025 den Titel in der F1 Academy

Foto: Mercedes-Benz Group AG

Heel goed mogelijk, want deze week zit Pin opnieuw in de Mercedes-AMG GT3. Zoals Motorsport-Total.com heeft vernomen, vindt donderdag een nieuwe Mercedes-AMG-test plaats op de Hockenheimring.

De inzet wordt uitgevoerd door DTM-team Landgraf - en er zou een vrouwelijke coureur achter het stuur zitten in aanwezigheid van vertegenwoordigers van fabrikant Mercedes-AMG. Uit ons onderzoek blijkt dat het opnieuw om Pin gaat.

DTM-cockpitkans in plaats van kalender?

Maar gaat het daarbij om een DTM-cockpit? Dat is niet uit te sluiten, want wie komend seizoen voor Mercedes-AMG in de DTM aan de start verschijnt, is nog onduidelijk - en mogelijk kan er bij het Landgraf-team een cockpitkans ontstaan.

Hoewel alles erop wijst dat Lucas Auer ook in 2027 voor het team uit Gensingen aan de start verschijnt, bestaat er onzekerheid over de tweede cockpit, die de afgelopen twee jaar door Tom Kalender werd bezet.

De nieuwe waarneming zou erop kunnen wijzen dat Mercedes-AMG Pin na de test in Le Castellet nog eens nauwkeuriger wil bekijken en dat de coureur een mogelijke kandidate is voor de cockpit van Kalender.

Successen in de langeafstandsracerij en lof van Bortolotti

Voor de verantwoordelijken van het merk met de ster zou het logisch zijn om de 22-jarige uit Parijs nu in de DTM onder te brengen, want na de F1 Academy-triomf heeft ze toekomstperspectief nodig. En een vaste Formule 1-cockpit geldt, anders dan een programma in de GT- of prototypesport, momenteel als onrealistisch, ook al ziet ze zichzelf volgens eigen zeggen over vijf jaar daar.

Pin begon haar carrière in 2013 op negenjarige leeftijd in de kartsport en pakte in 2022 de titel in de Europese Ferrari Challenge. Daarnaast behaalde ze datzelfde jaar in de European Le Mans Series (ELMS) met haar Iron Dames-collega’s Michelle Gatting en Sarah Bovy in een GTE-Ferrari de overwinning in Portimão en de tweede plaats op Spa-Francorchamps.

In 2023 werd ze bij de WEC-seizoensopener in Sebring in de LMP2-prototype van Prema samen met haar teamgenoten Mirko Bortolotti en Daniil Kvyat derde. Destijds werd ze door Bortolotti geprezen om haar volwassenheid en snelheid. Komen de twee elkaar in 2027 nu opnieuw tegen in de DTM?

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- Het Motorsport.com-team

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