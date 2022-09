Onder een prachtig zonnetje en met volle tribunes vond in Spielberg op zaterdag de eerste van twee races plaats in de DTM. In de kwalificatie eerder op de dag gebeurde er al een hoop. Kampioenschapsleider Sheldon van der Linde kwam niet verder dan de zeventiende plek. René Rast, die tweede staat in het klassement, zette de snelste tijd neer maar moest drie plekken achteruit als straf nadat hij in het weekend op Spa-Francorchamps contact maakte met Nick Cassidy. Uitgerekend Cassidy nam daardoor de pole-position over.

De eerste rondes verliepen chaotisch. Bij de start werd Nico Müller meteen ingehaald door meerdere wagens. Felipe Fraga moest vroeg naar binnen met een lekke band na contact in bocht drie. Ondanks dat Cassidy na Spa-Francorchamps 15 kilo extra ballast mee moest nemen, zat de snelheid er lekker in bij de Kiwi. Hij zou uiteindelijk onbedreigd naar de zege toerijden. Rast was met een sterke tweede plek ook een morele winnaar. Zijn rivaal Sheldon van der Linde scoorde geen punten, want hij kwam niet verder dan de elfde plek. Daardoor is Rast helemaal terug in de strijd om het kampioenschap, met nog maar dertien punten achterstand.

Bij de andere titelkandidaten ging ook niet al te goed. Mirko Bortolotti streed de hele race met Rast om de tweede plek, maar hij verloor drie seconden door een fout bij zijn pitstop. Hij werd nog wel derde en pakte het punt voor de snelste raceronde. Achter hem waren het Nico Müller, Kelvin van der Linde, Maro Engel, Maximilian Götz en Luca Stolz. Lucas Auer, die ook meestrijdt om de titel, reed te hard in de pitstraat en kreeg tien seconden tijdsstraf. Hij finishte uiteindelijk als negende, voor Thomas Preining, die ook een tijdsstraf kreeg nadat hij Müller van de baan zou hebben gedrukt in hun gevecht om de vierde positie.

Morgen gaat de strijd om de DTM-titel onverminderd door. Om 10.00 uur vindt de tweede kwalificatie plaats, gevolgd door de tweede race om 13.30 uur.

Video: Samenvatting van eerste DTM-race op Spielberg

Uitslag