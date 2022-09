Primeur Cassidy op Spa, Van der Linde loopt verder uit

René Rast en Sheldon van der Linde deelden de eerste startrij voor de tweede race van het DTM-weekend op Spa-Francorchamps. Rast leek zijn pole-position te verzilveren door als leider uit La Source te komen, maar op weg naar Eau Rouge nam Van der Linde de drievoudig DTM-kampioen alsnog te pakken. Achter Van der Linde en Rast behield Nick Cassidy de derde positie.

Cassidy was in zijn voorgaande tien DTM-optredens nooit hoger dan P5 gefinisht, maar had de smaak op Spa te pakken. In de zevende ronde verschalkte hij Rast voor de tweede plaats in Eau Rouge. Naar aanleiding van zijn duels met Cassidy kreeg Rast een tijdstraf opgelegd, al zou die uiteindelijk geen gevolgen hebben omdat hij in de slotfase uitviel met een lekke band.

In de negende ronde kwam Van der Linde vanuit leidende positie binnen voor zijn verplichte pitstop. De onderhoudsbeurt verliep niet vlekkeloos, waardoor kostbare seconden verloren gingen. Want twee ronden later maakte ook Cassidy zijn pitstop, waarna hij vóór Van der Linde als virtuele koploper weer naar buiten kwam.

Daarna ontstond een mooi gevecht tussen Cassidy en Van der Linde om de (virtuele) P1, waarbij laatstgenoemde zijn banden al op temperatuur had. De Zuid-Afrikaan kon daarvan echter niet profiteren. Cassidy verdedigde zich sterk en behield zijn positie, om daarna - toen ook zijn banden op temperatuur waren - zelfs een klein gaatje naar Van der Linde te trekken.

Cassidy leek derhalve relatief onbedreigd naar de winst te rijden, maar in de slotfase moest hij er alsnog voor werken. Door het uitvallen van Rast in de achttiende ronde kwam er een full course yellow. Bij de herstart in wat ook meteen de laatste ronde zou zijn, verdedigde Cassidy zich opnieuw goed en pakte hij alsnog zijn eerste DTM-overwinning. Van der Linde werd tweede, Thomas Preining finishte als derde.

Van der Linde zal tevreden zijn met de tweede plek, aangezien zijn voornaamste titelconcurrenten Rast (uitgevallen), Mirko Bortolotti (tiende) en Dennis Olsen (negentiende) niet of nauwelijks scoorden. Van der Linde leidt het klassement nu met 130 punten. Lucas Auer, die vierde werd in de tweede race, is met 98 punten de nieuwe nummer twee.

DTM 2022: De uitslag van de tweede race op Spa-Francorchamps