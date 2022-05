Nico Müller vertrok van pole-position en hield de kop vast bij de rollende start. De Audi-coureur, die in race 1 de eerste uitvaller was, kon vervolgens wat weglopen doordat Felipe Fraga (Ferrari) de op P2 liggende Mirko Bortolotti (Lamborghini) behoorlijk onder druk zette. In de tweede omloop liet Bortolotti de deur open staan voor Fraga, die geen moment aarzelde en het duel der Italiaanse sportwagengiganten in zijn voordeel besliste.

Verder achterin het grote veld - 29 GT3-bolides, zes merken - was het gelijk duwen en trekken in de eerste bocht na de start. Voor de meesten bleef het bij de nodige lakschade, maar de knokpartij betekende wel einde verhaal voor onder meer Nicki Thiim (Lamborghini), Philipp Eng (BMW), Thomas Preining (Porsche) en Rolf Ineichen (Lamborghini).

Schumacher aan de leiding

De eerste, verplichte pitstops werden na zes ronden gemaakt. Fraga en race 1-winnaar Lucas Auer (Mercedes), liggend op de vierde plek, waren vroege vogels. Bortolotti volgde een ronde later. De Belg Laurens Vanthoor (Porsche) en rookie David Schumacher (Mercedes), zoon van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher en neefje van Michael, bleven langer buiten en kwamen zo aan de leiding. Ook rally-grootheid Sébastien Loeb voelde geen drang om te pitten en kwam met zijn Ferrari op de tweede plaats terecht.

Schumacher reed lang op kop, maar moest na negentien ronden dan toch ook naar binnen voor verse banden. Het stokje werd overgenomen door Mikaël Grenier. De Canadees was de laatste die nog naar binnen moest. Hij deed dit pas na 23 ronden, toen er nog een kwartier te gaan was. Grenier zou de pitstraat niet meer verlaten door een technisch defect.

Müller wint, Bortolotti leidt kampioenschap

Daarmee kreeg Müller weer aan de leiding in handen. Fraga kwam terug op de tweede plaats, gevolgd door Bortolotti. Auer was door problemen met zijn bolide teruggeworpen naar de laatste plek. In de slotfase vonden er geen positiewisselingen meer plaats in de top-vijf. De 30-jarige Müller boekte na een krap uur racen (33 ronden) de elfde DTM-zege uit zijn loopbaan en de eerste sinds 2020. Fraga werd op drie seconden tweede, zijn eerste podiumfinish in de DTM. Hij pakte nog een extra puntje voor het rijden van de snelste raceronde. Bortolotti kwam acht tellen later over de finish en ging er met de laatste podiumplek vandoor. De Italiaan, zaterdag ook derde, gaat nu aan de leiding in het kampioenschap.

De top-vijf werd gecompleteerd door Marco Wittmann (BMW) en titelverdediger Maximilian Götz (Mercedes). Achter Kelvin van der Linde (Audi) en voor Sheldon Van der Linde (BMW) werd Vanthoor zevende. Drievoudig kampioen Rene Rast moest het doen met P12, Loeb met P18. Race 1-winnaar Auer arriveerde pas als 22e.

De volgende races zijn in het weekend van 21 en 22 mei op de Lausitzring in Duitsland. Het seizoen telt acht evenementen met in totaal zestien manches. Het DTM-kampioenschap was dit weekend voor het eerst te gast op Portimao.

Alles over de DTM in 2022: Acht redenen waarom je het DTM-seizoen 2022 moet volgen