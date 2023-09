Bortolotti wint Race 2 DTM Sachsenring, Vermeulen P6

De race begon direct met twee grote incidenten bij de Omega-bocht, waardoor de wedstrijdleiding genoodzaakt werd om de rode vlag te zwaaien. Onder andere Sheldon van der Linde met zijn Audi en Mercedes-rijder Maro Engel waren betrokken bij deze crash en konden niet meer deelnemen aan het vervolg van de race.

Na een onderbreking werd de race hervat achter de safety car in dezelfde volgorde als tijdens de oorspronkelijke start: Mirko Bortolotti voor Luca Stolz - die op zaterdag de eerste race op de Sachsenring won - en Jack Aitken. Bortolotti behield de leiding bij de herstart en dat bleef de hele race zo. Zijn achtervolgers zaten de hele race niet heel ver achter zich, maar hij breidde zijn voorsprong uit tot zo'n drie seconden voordat hij de pits in dook. Dat deed de Italiaan één ronde nadat het pitwindow openging en na een vlotte stop van zijn SSR Performance-team kwam hij ruim voor zijn rivalen uit. Toch was het geen moeiteloze middag voor Bortolotti. De Italiaan kreeg halverwege de race de schrik van zijn leven toen hij merkte dat zijn oliedruk daalde. Zijn team kon het niet verklaren en vertelde hem dat hij zo goed mogelijk moest door racen. Zijn voorsprong viel terug tot minder dan een seconde op driekwart afstand. Bortolotti wist deze echter snel weer uit te breiden tot meer dan een seconde en behield die voorsprong tot het einde van de race.

Luca Stolz, wiens Mercedes voor deze race verzwaard werd met 20 kg vanuit de Balance of Performance, voerde de hele race het achtervolgende peloton aan. Het spannendste moment van de race voor de Duitser kwam toen Aitken een aanval plaatste nadat hij na zijn pitstop naast de hemop de baan terecht kwam. Zij aan zij raceten beide heren door de eerste bochtensectie, waarbij op een gegeven moment zelfs het gras opgezocht werd. Toen ze uit Omega-bocht kwamen, was het pleit beslecht in het voordeel van Stolz: de 28-jarige rijder schudde de Britse Ferrari-coureur van zich af. Aitken had daarna een klein moment in de eerste van de lange reeks linkse bochten en Ricardo Feller van Abt Audi zag dit als een kans. De Zwitser probeerde hem in een onmogelijke manier in te halen en raakte de Ferrari. Daarmee eindigde de race van Aitken, die een podiumplaats in rook zag opgaan. Feller profiteerde daarvan en kwam naar een derde plek om zo het podium te completeren.

Beste seizoensprestatie Vermeulen

De Nederlandse DTM-troef Thierry Vermeulen vocht een stevig duel uit met Thomas Preining om plek vijf. Vermeulen trok uiteindelijk aan het kortste eind, maar met plek zes behaalde de 21-jarige Limburger zijn beste seizoensprestatie en klimt hij naar de zeventiende plek in de stand. Daarin stond gisteren Preinig nog bovenaan, maar na de zege van Bortolotti greep de Italiaan ook direct de koppositie terug. Met nog twee DTM-weekenden te gaan kan het kampioenschap nog alle kanten op.