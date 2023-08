Bortolotti wint op Lausitzring en pakt leiding in DTM, Vermeulen elfde

Eerder op zondag verzekerde Mirko Bortolotti zich al van de pole-position voor de tweede race van de DTM op de Lausitzring. De Italiaan behield de leiding bij de start, maar mede door twintig kilogram ballast voor zijn tweede plek op zaterdag lukte het niet om een gaatje te trekken richting de achtervolgers, die aangevoerd werden door Ricardo Feller en Thomas Preining. Pas na 25 minuten racen kreeg Bortolotti wat lucht aan het front na een foutje van de Audi-coureur achter hem, waarna het drietal vooraan in ronde 22 naar binnen kwam voor hun pitstop.

Bortolotti en Feller behielden hun positie bij de pitstops, maar Preining moest toezien dat Luca Stolz hem tijdens zijn outlap passeerde. De HRT Mercedes-coureur haakte aan bij Bortolotti en Feller, die vervolgens aan hun strijd om de overwinning begonnen. Laatstgenoemde kwam meermaals goed uit de laatste bocht, maar nooit slaagde hij erin om echt een aanval in te zetten. Daardoor kwam Bortolotti na 45 ronden op de Lausitzring als winnaar over de finish, op slechts drie tienden van een seconde gevolgd door Feller. Door zijn zege komt de SSR Lamborghini-coureur naar de leiding in het kampioenschap, waarin hij nu zeven punten voorsprong heeft op Preining en elf punten op Feller.

Het laatste podiumplekje in de tweede DTM-race van het weekend viel ten deel aan Stolz, die Preining ruimschoots achter zich hield. Dankzij Dennis Olsen eindigde Manthey EMA Porsche met twee auto's in de top-vijf, terwijl Lucas Auer zesde werd. Jack Aitken, de winnaar van zaterdag, moest het op zondag doen met de zevende positie, voor Kelvin van der Linde, Marco Wittmann en René Rast. Kort achter de drievoudig kampioen pakte Thierry Vermeulen vijf punten met zijn elfde plaats, gevolgd door Marvin Dienst, Sheldon van der Linde, Arjun Maini en Luca Engstler op de vijftiende positie.

Over drie weken komen de DTM-coureurs in actie voor de zesde ronde van het kampioenschap. De Sachsenring is dan de plaats van handeling.

Uitslag race 2 DTM Lausitzring