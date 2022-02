Mirko Bortolotti mocht afgelopen DTM-seizoen middels een wildcard zijn opwachting maken in een Lamborghini van T3 Motorsport. Op het TT Circuit van Assen finishte Bortolotti knap tweede achter de BMW van Marco Wittmann tijdens de openingsrace van het Nederlandse raceweekend. Het optreden van de Italiaanse coureur heeft bij Grasser Racing een grote indruk achtergelaten. Reden genoeg om de 32-jarige rijder een voltijds zitje aan te bieden voor 2022. Grasser Racing en Bortolotti zijn geen onbekenden van elkaar. Samen wonnen ze in 2018 en 2019 in de GT-klasse in de 24 uur van Daytona. In de DTM krijgt hij gezelschap van Rolf Ineichen, die eveneens aanwezig was bij de overwinningen op Daytona, voormalig F2-coureur Alessio Deledda en Clemens Schmid.

"Ik vind het echt te gek dat ik me dit jaar bij GRT mag voegen. Het is een eer om de Lamborghini Huracan GT3 EVO #63 te mogen besturen in dit iconische kampioenschap", zegt Bortolotti over zijn nieuwe stap. "Ik ben Lamborghini en het team dankbaar voor het vertrouwen en dat het harde werken in de afgelopen jaren niet onopgemerkt is gebleven. Ik weet zeker dat er een solide basis ligt en de al lange samenwerking een voordeel gaat opleveren in de uitdaging die er ligt. Ik kan niet wachten."

Grasser Racing pakt 2022 anders aan

Grasser Racing maakte november vorig jaar bekend dat het de programma's in de ADAC GT Masters, GT World Challenge en het IMSA WeatherTech SportsCar Championship schrapt. Het team richt zich volledig op een tweede DTM-seizoen dat nu onder GT3-reglementen draait. Als onderdeel daarvan werd Schmid in december als bevestigd als coureur, waarbij de renstal meteen zei dat één van de vier auto's ook naar een fabrieksrijder zou gaan. Dat is Bortolotti geworden. Teambaas Gottfried Grasser heeft het gevoel de juiste balans te hebben gevonden met de ervaren Bortolotti en Ineichen en de onervaren Deledda en Schmid.

"Ik ben ontzettend blij dat ik de line-up voor het DTM-seizoen 2022 kan presenteren. Het wordt een spannend jaar voor ons als team en ik ben erg trots op het aantrekken van Mirko en Rolf. Zij zijn al jaren een belangrijk onderdeel van onze crew en hebben bijgedragen aan een paar van onze successen. Ik ben er trots op dat we dat samen hebben bereikt en kan niet wachten op wat ons te wachten staat in de DTM", aldus Grasser. "Alessio is juist onze nieuweling en ik ben benieuwd naar zijn groei en ontwikkeling als coureur. Hij is zeer toegewijd en de DTM is ongetwijfeld een goede stap voor zijn carrière. Met Clemens erbij hebben we een competitieve opstelling. We willen zo snel mogelijk voor podiums vechten. Ik heb er vertrouwen in dat we over alles beschikken om dit doel te bereiken."