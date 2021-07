Götz pakt op Lausitzring eerste DTM-overwinning

De Zuid-Afrikaan Van der Linde had de leiding stevig in handen, maar een paar ronden voor het einde viel zijn Audi R8 LMS kortstondig uit met een technisch probleem. Daardoor konden Maximilian Götz en Liam Lawson hem passeren. Van der Linde kreeg zijn Audi weer aan de praat, maar kon uiteindelijk niet voorbij de Ferrari van Lawson komen en dus moest hij genoegen nemen met de derde plaats. Pole-sitter Philip Ellis finishte als vierde. Achter de Zwitser eindigden BMW-coureurs Sheldon van der Linde en Marco Wittmann als vijfde en zesde.

Eerste DTM-overwinning voor Götz

Voor Götz is het de eerste DTM-overwinning uit zijn carrière. Hij kwam eerder in 2015 en 2016 twee jaar uit voor Mercedes-AMG in de Duitse topklasse, maar eindigde voor dit jaar niet hoger dan de vierde plaats (in 2016 in Moskou). Pas dit jaar vierde hij in de zaterdagrace van Monza met de derde plaats het beste DTM-resultaat uit zijn carrière tot nu toe.

Achter Götz vochten uiteindelijk zeven coureurs om de titel van 'best of the rest'. Naast Lawson en Van der Linde hadden ook Philip Ellis, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann, Daniel Juncadella en Mike Rockefeller realistische hoop op de tweede plaats, maar veel veranderde er in de slotfase niet meer.

Uitslag DTM Lausitzring - Race 2