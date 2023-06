Engel wint race 1 DTM Zandvoort van pole, Vermeulen valt uit

Met de snelste tijd in de eerste en tweede vrije training en de kwalificatie begon Maro Engel als favoriet én polesitter aan de eerste DTM-race op Zandvoort. Deze eerste race tekende de terugkeer van de Deutsche Tourenwagen Masters op het 4,3 kilometer lange duinencircuit, aangezien deze raceklasse sinds 2019 op het TT Circuit Assen reed - met uitzondering van vorig jaar, toen de DTM Nederland niet aandeed.

Engel mocht als polesitter in zijn Mercedes-AMG GT3 van Team Mann-Filter het tempo bepalen en het hele veld moest, net als in het eerste raceweekend op Oschersleben, over de gridvakken rijden om elkaar zo de ruimte te gunnen. Dat gebeurde ook en wonder boven wonder waren er in de openingsronde geen incidenten. Engel behield de leiding, voor Sheldon van der Linde en Marco Wittmann. In de tweede ronde ging het dan toch fout voor David Schumacher in de Mercedes, die een lekke band had opgelopen. De Duitser, zoon van oud-F1-coureur Ralf Schumacher, schoot daardoor rechtdoor in Scheivlak, keerde terug in de pits en viel uit. Dat gold ook voor Laurin Heinrich, die moest opgeven vanwege schade aan zijn Porsche.

Al vroeg na de start volgden de eerste straffen: Kelvin van der Linde en Patric Niederhauser reden niet waar ze hoorden te rijden bij de start en mochten zich dus opmaken voor de long lap - een klein stuk tussen bocht 12 en 13 waarbij de coureurs op de pit limiter moeten rijden. Zodoende verloren zij meerdere posities en was er geen Audi in de top-tien te bekennen. Wel won Van der Linde weer een positie na een fout van Thomas Preining in bocht 13.

Engel heer en meester

Vooraan maakte Engel een sterke indruk en sloeg hij een gat van drie seconden naar Sheldon van der Linde, die op zijn beurt de hete adem van Wittmann in zijn nek voelde. Na twintig van de zestig minuten kregen de teams het signaal dat de pit window gedurende twintig minuten geopend was. Aangezien inhalen op Zandvoort een uitdaging is, besloten meerdere coureurs om voor de undercut te gaan en direct de pits op te zoeken. Lucas Auer, Albert Costa, Luca Stolz, Kelvin van der Linde en Dennis Olsen doken naar binnen in de hoop op die manier baanpositie te winnen. Een ronde later waren het juist Jusuf Owega, Dries Vanthoor (de vervanger van René Rast die dit weekend in de Formule E racet), Ayhancan Güven, Luca Engstler, Ricardo Feller en Niederhauser pareerden een ronde later. Net voor het halverwegepunt van de race maakten ook de nummers twee, drie en vier, Sheldon van der Linde, Wittmann en Franck Perera, van de race een pitstop.

Terwijl er na de pitstops hard gestreden werd op de baan, besloot raceleider Engel zijn pitstop te maken. Hij kwam met een ruime voorsprong van zo'n vier seconden weer de baan op. Sheldon van der Linde had op zijn beurt nu een gat van twee seconden naar Perera, die een groep leidde van mede-Lamborghini-rijder Mirko Bortolotti, Wittmann en Auer. Het gevecht op de baan ging in de slotfase met name om de vierde plaats, met Bortolotti die er alles aan moest doen om Wittmann achter zich te houden.

Engel had in de slotfase genoeg over om de het tempo van de twee coureurs achter zich te matchen en zo kon hij op onbedreigde wijze naar zijn eerste zege van het seizoen rijden. Op het podium werd hij vergezeld door Sheldon van der Linde en Perera, Bortolotti moest genoegen nemen met de vierde plaats. Wittmann, Auer, Preining, Costa, Vanthoor en Owega completeerden de top-tien. Ook Stolz, Kelvin van der Linde, Güven, Engstler en Feller pakten punten met hun finish in de top-vijftien.

Thierry Vermeulen moest met 20 minuten te gaan opgeven in race 1 van de DTM op Zandvoort. Photo by: Alexander Trienitz

Vermeulen valt uit

Wie niet tot scoren kwam in de eerste race op Zandvoort, was thuisheld Thierry Vermeulen. Hij moest na een moeizame vrijdag en kwalificatie van de zesentwintigste plaats komen met zijn Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3, in de kleuren van Verstappen.com Racing. Hij had een prima openingsronde en won een positie, maar klom door het wegvallen van Heinrich en Schumacher op tot P22. Hij moest de twee Lamborghini's van Mick Wishofer en Clemens Schmid achter zich zien te houden maar had voor zich ook nog goed zicht op de Porsche van Christian Engelhart. Door een duel met Niederhauser kon Vermeulen de aansluiting vinden.

Vermeulen lag vervolgens op de zevende plek doordat hij, in tegenstelling tot een groot deel van het veld, besloot om later een pitstop te maken. Hij kwam met twaalf minuten van de pit window te gaan binnen en zakte terug tot de drieëntwintigste plaats. Met achttien minuten te gaan zou Vermeulen opnieuw de pits bezoeken, dit keer om zijn Ferrari vanwege een probleem direct in de garage te parkeren en uit te vallen.

Uitslag race 1 DTM Zandvoort