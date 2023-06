Engel voorkomt Porsche-feest in VT1 DTM op Zandvoort, Vermeulen P25

Met een grotendeels blauwe lucht en een buitentemperatuur van twintig graden werd de DTM na vijf jaar afwezigheid warm verwelkomd voor de eerste vrije training op Zandvoort. Het was voor de fans wel even wennen, aangezien de DTM nu een GT3-klasse is geworden waar het in 2018 - voordat de DTM naar Assen verkaste - nog de typisch Duitse toerwagens waren.

Ayhancan Güven trapte de actie af met een 1.37.768 in zijn Team75 Motorsport Porsche 911 GT3 R, maar de tijden zouden al snel naar beneden duiken in de sessie die 45 minuten duurde. Na tien minuten pronkte de Porsche Manthey EMA van Dennis Olsen bovenaan de tijdenlijst: hij noteerde een rondetijd van 1.34.218 en sloeg daarmee een gat van een halve seconde naar de nummer twee, Mattia Drudi in de Audi. Thierry Vermeulen, de enige Nederlandse deelnemer van het veld, klokte op dat moment een 1.36.774 en kwam na een run van acht ronden weer terug naar de pitstraat.

Pas met 21 minuten op de klok te gaan slaagde Manthey EMA-coureur Thomas Preining erin om naar de snelste tijd te gaan: 1.34.155. Zodoende stonden er twee Porsche's bovenaan, gevolgd door een Mercedes, twee Audi's en een BMW. De best geklasseerde Lamborghini was halverwege de sessie Franck Perera, de winnaar van de eerste race van het seizoen op Oschersleben. Hij had toen de tiende tijd in handen. De beste Ferrari was nog verder naar achteren te vinden: Albert Costa, dit weekend de teamgenoot van Vermeulen omdat Jack Aitken andere verplichtingen heeft, noteerde de veertiende tijd.

Met een kwartier resterend zorgde Laurin Heinrich ervoor dat het een Porsche-feest werd in de eerste training door naar de tweede tijd te springen. Hij naderde Preining met zijn rondetijd tot op twee duizendsten van een seconde, gevolgd door Olsen op zes honderdsten. In de slotminuten van de eerste vrije training voorkwam Maro Engel in de Mercedes-AMG GT3 een 1-2-3 voor Porsche. De Team Mann-Filter-coureur wurmde zich in eerste instantie nog tussen de Porsches in, maar maakte uiteindelijk de sprong naar de eerste plaats: 1.34.049.

Vervolgens kon daar geen verandering meer in komen dankzij een gele vlag vanwege de gestrande Lamborghini van Perera in Scheivlak. Dat werd uiteindelijk een rode vlag, waarmee de sessie er met iets meer dan een minuut te gaan mee op zat en Engel voor Preining, Heinrich en Olsen eindigde. Kelvin van der Linde was de best geklasseerde Audi-coureur met een rondetijd van 1.34.425. Patrick Niederhauser, Marco Wittmann, Jusuf Owega, Luca Stolz en Tim Heinemann completeerden de top-tien. Vermeulen sloot de eerste training af met de 25e tijd en liet daarmee Mick Wishofer en Alessio Deledda achter zich. Teamgenoot Costa werd 22e. De Belg Dries Vanthoor, invaller van René Rast bij Schubert Motorsport, kwam tot de vijftiende tijd in de BMW M4 GT3.

Uitslag eerste vrije training DTM Zandvoort