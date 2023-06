Engel zet sterk weekend voort met pole voor race 1 DTM Zandvoort, Vermeulen P26

Net als de tweede vrije training begon de kwalificatie later dan gepland, al was het met een vertraging van drie minuten - dankzij een incident aan het einde van de kwalificatie van de Porsche Carrera Cup Benelux - een stuk minder dan vrijdag. De 27 coureurs van het DTM-veld kregen twintig minuten de tijd om voor de pole-position te strijden voor de eerste race van het weekend.

Thomas Preining opende de sessie als snelste, al was dat nog met een rustige ronde van 1.45.463. Diezelfde Manthey EMA-coureur had in de Tarzanbocht wel een moment en schoot door de grindbak, maar kon zijn weg naar de geasfalteerde uitloopstrook vinden en zijn weg vervolgen. De eerste competitieve rondetijden kwam pas met twaalf minuten te gaan, toen Dennis Olsen in de andere Manthey EMA tot een rondetijd van 1.33.370 kwam en later aanscherpte naar een 1.33.279.

Veel coureurs wachtten tot de laatste tien minuten, wat leidde tot een drukte van jewelste op de baan van 4,3 kilometer. Preining, al vroeg in de sessie actief, dook vervolgens met twee tienden van een seconde onder de tijd van Olsen. Duidelijk werd dat deze rondetijd niet snel bovenaan zou staan, met veel groene en soms paarse sectortijden. Maro Engel, die de beide trainingen op vrijdag als snelste afsloot, kwam met een tiende van een seconde in de buurt maar zag Ayhancan Güven in de Porsche 911 GT3 R dichterbij komen: negen duizendsten van een seconde. Uiteindelijk zou Engel zijn tijd wel verbeteren en naar de eerste plaats gaan: 1.32.585.

Veel marge had hij niet naar Sheldon van der Linde, die in de BMW M4 GT3 slechts drie honderdsten tekortkwam voor de pole-position. Marco Wittmann was sterk in de middelsector, maar sloot aan op de derde plaats, gevolgd door Lamborghini-rijder Franck Perera. Albert Costa, dit weekend de teamgenoot van Thierry Vermeulen bij Emil Frey Racing, noteerde de vijfde tijd. Vermeulen zelf, die de vrijdag met twee keer de vijfentwintigste tijd begon, noteerde wel zijn persoonlijk snelste ronde van het weekend, maar moest genoegen nemen met de zesentwintigste plaats dankzij een 1.34.129.

De eerste race van de DTM op Zandvoort begint om 13.30 uur en duurt een uur.

Uitslag van de kwalificatie voor race 1 van DTM Zandvoort