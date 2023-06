Engel ook snelste in uitgestelde en ingekorte VT2 DTM Zandvoort, Vermeulen P25

Dat de tweede vrije training later van start zou gaan, stond al vast na een rode vlag in de Prototype Cup Germany. Vervolgens kwam de Porsche Carrera Cup Benelux in actie, maar ook die sessie werd voortijdig afgevlagd vanwege een crash in de Hugenholtzbocht, waardoor de bandenstapel hersteld moest worden. De organisatie had daar flink wat tijd voor nodig, wat voor de DTM resulteerde in een starttijd van 16.53 uur, bijna een uur later dan gepland. Dat zou dan niet voor de volledige 45 minuten zijn, maar voor 32 minuten.

Na een lange stilte op het circuit was het plots spitsuur, wetende dat deze tweede vrije training ook de laatste is voordat de coureurs zaterdagochtend aan de eerste kwalificatiesessie beginnen. Na de eerste getimede ronden was Tim Heinemann in de Porsche van Toksport WRT de snelste met een rondetijd van 1.34.407. Hij zat daarmee vier tienden van een seconde van de snelste tijd van de eerste vrije training verwijderd en werd kort gevolgd door Marco Wittmann. Niet veel later was het Kelvin van der Linde die als eerste van het weekend onder de 1 minuut 34 seconden dook: 1.33.648. De Audi-coureur liet daarmee zijn broer Sheldon van der Linde in de BMW op ruim een halve seconde achter zich, met Team75 Motorsport-coureur Laurin Heinrich in zijn kielzog.

Het gat tussen Van der Linde en de nummer drie, Heinrich, bedroeg ruim een halve seconde, maar daarachter waren de verschillen met nog 16 minuten te gaan klein te noemen. Ayhancan Güven had in zijn Porsche 911 GT3 R namelijk de zestiende tijd in handen en stond op negen tienden van een seconde achter Van der Linde. Patric Niederhauser in de Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 verkleinde het gat naar Van der Linde wel met zijn tweede tijd, maar gaf nog altijd drie tienden toe. Ook Audi-rijder Ricardo Feller zette een stap vooruit en kwam tot een rondetijd van 1.34.044, goed voor de derde tijd. Daarmee was er een beeld dat eerder in de eerste vrije training al naar voren kwam, al was het toen niet Audi maar Porsche dat tijdelijk een 1-2-3 in handen had.

Nu werd dat Audi-feestje verstierd door Mirko Bortolotti in de Lamborghini Huracan GT3, die naar de tweede tijd sprong op minder dan een tiende van Van der Linde. Vervolgens meldde ook Marco Wittmann zich bovenaan de tijdenlijst, met de derde tijd in de BMW M4 GT3 van Project 1. Lang kon hij daar echter niet van genieten, omdat Sheldon van der Linde onder zijn tijd dook. Wittmann had echter nog meer snelheid in de BMW gevonden, maar het was opnieuw niet genoeg voor de toptijd omdat Maro Engel net als in de eerste training de sessie als snelste zou afsluiten: 1.33.543. Hij liet daarmee Wittmann en Kelvin van der Linde achter zich, al waren de gaten met zes honderdsten en een tiende van een seconde zeer klein.

Voor Thierry Vermeulen zat er met zijn 1.34.793 opnieuw niet meer in dan de vijfentwintigste tijd. Wel maakte hij een flinke sprong ten opzichte van zijn tijd in de eerste training, toen hij 1.35.860 als beste tijd achter zijn naam had staan. Tijdelijke teamgenoot Albert Costa, die onlangs nog de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse won, sloot de sessie af als achttiende.

Uitslag tweede vrije training DTM Zandvoort