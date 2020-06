Rutte versoepelt: Toch publiek bij DTM Assen en Gamma Racing Day?

In eerste instantie zou er tot 1 september niets mogelijk zijn qua evenementen in Nederland. Om op de situatie te anticiperen besloot LDP International de Gamma Racing Day te verplaatsen naar het weekend van 27 september. Maar daarmee was de kous nog niet af. Ook het DTM-weekend leek niet ongeschonden uit de strijd te komen. Zo maakte LDP drie weken geleden bekend dat de races van het Duitse kampioenschap in eerste instantie zonder publiek zouden worden verreden.

Een streep door de rekening, maar inmiddels ziet de wereld er alweer iets anders uit. Er blijkt gestaag weer meer mogelijk. De recente persconferentie van premier Rutte betekende een nieuwe stap in de goede richting, zeker voor de evenementenbranche. Zo wordt het toegestaan om evenementen met meer dan 250 bezoekers te organiseren, mits er gebruik wordt gemaakt van genummerde zitplaatsen. "Dat is natuurlijk heel goed nieuws", reageert LDP-voorman Van Dam tegenover Motorsport.com. "Het verschil tussen races zonder publiek of races met publiek is voor ons echt enorm. Wij gaan er met deze wetenschap weer vanuit dat beide evenementen mogelijk toch met publiek kunnen worden verreden."

Werken aan een waterdicht plan

Om het woordje 'mogelijk' om te zetten in 'definitief' moet de organisatie nog goedkeuring krijgen van lokale autoriteiten zoals de veiligheidsregio. "Daarvoor maken we nu een heel plan. We moeten kijken of we het circuit dusdanig kunnen inrichten zodat we aan alle wensen voldoen. Maar in principe kan dat wel, het TT Circuit is daar ook heel professioneel in. Samen met de DTM en onze organisatie maken we momenteel een waterdicht concept. Als dat in orde is, dan verwachten we wel goedkeuring te krijgen", heeft Van Dam duidelijk goede hoop op publiek bij beide evenementen.

Lees ook: Races vanaf 1 juli weer mogelijk in Nederland door versoepeling

Van Dam is onder meer hoopvol doordat de faciliteiten in Assen goed op orde zijn. Juist in tijden van corona is dat cruciaal om de anderhalve meter te waarborgen. "Het TT Circuit maakt bijvoorbeeld gebruik van een locatiesysteem voor de TT, waarbij alle zitplaatsen zijn genummerd. Als mensen inloggen om een kaartje te boeken, krijgen ze meteen een bepaalde zitplaats toegewezen. Zo kun je op voorhand die afstand al een beetje waarborgen." De vele tribuneplaatsen en goede infrastructuur doen vervolgens de rest. "Wij hebben zeven ingangen en tien parkeerplaatsen. Dus als je daar een goede routing in aanbrengt, is het probleem al voor negentig procent opgelost." Al deze zaken worden momenteel in een gedegen plan vastgelegd, dat vervolgens moet worden goedgekeurd door de lokale gezaghebbers. Pas daarna kan de vlag echt uit en zijn fans welkom.

Gamma Racing Day: wachten op de kers op de taart

Voor de Gamma Racing Day is de eventuele aanwezigheid van publiek nog veel belangrijker. Het speelt immers ook een grote rol in de programmering, de invulling van het programma. De basis daarvan staat al wel, maar de toevoeging van een aansprekend Formule 1-team of van een grote naam uit de motorsport is natuurlijk altijd welkom. "Maar daarvoor hebben we wel publiek nodig. Het is zinloos om hier een grote naam naartoe te halen zonder dat daar publiek voor is", legt Van Dam uit. "De kers op de taart laat qua grote aankondiging dus nog even op zich wachten, maar dat is eigenlijk ieder jaar zo. Daar werken we momenteel ook hard aan, middels contacten met F1-teams en door andere mogelijkheden te bekijken. Maar dit nieuws over de versoepeling is in ieder geval goed nieuws: één van de eerste autosportevenementen met publiek spreekt sowieso wel aan."

VIDEO: De snelste ronde ooit op het TT Circuit tijdens de Gamma Racing Day