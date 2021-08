Wittmann pakt op Zolder eerste DTM-zege in twee jaar tijd

Wittmann reed in de eerste twee raceweekenden van het vernieuwde DTM-kampioenschap vrij anoniem in de rondte, maar dit weekend toonde de tweevoudig kampioen in het Duitse kampioenschap weer eens zijn klasse. Vanaf pole-position reed de BMW-coureur een ijzersterke race op het circuit van Zolder, om daarmee zijn eerste DTM-zege sinds het raceweekend op Brands Hatch in 2019 te bemachtigen.

Wittmann kwam vanaf de eerste startplaats goed van zijn plek, maar net als in de eerste race op zaterdag moest de wedstrijd al snel worden geneutraliseerd na een aanvaring in de openingsronde. In de eerste bocht knalde Philip Ellis met zijn Mercedes achterop stalgenoot Vincent Abril, waarna de Fransman in de grindbak belandde en de safety car de baan op werd gestuurd.

Bij de herstart wist Wittmann zijn eerste plek goed te verdedigen ten opzichte van Lucas Auer. De Duitser reed daarna een gecontroleerde race aan kop. Alleen tijdens de verplichte pitstop werd het even spannend voor de BMW-coureur. Na zijn bandenwissel kwam hij echter vlak voor de neus van Auer – die twee ronden eerder al was gestopt – terug op de baan. De Oostenrijker kreeg echter een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek vanwege een fout bij zijn bandenwissel, waarna de overwinning van Wittmann niet meer in gevaar kwam. De Duitser bezorgde het team van Walkenhorst daarmee de eerste zege in de DTM, terwijl hijzelf de vijfde verschillende racewinnaar in zes races werd dit seizoen.

Door de tijdstraf van Auer ging de tweede plek naar Maximilian Götz, die met een vroege pitstop in de achtste ronde flink wat plekken winst had geboekt. Liam Lawson was na een goede start vanaf de zesde plaats een van de coureurs die door de vroege stop van Götz een plek had verloren aan de Mercedes-rijder, maar door de straf van Auer mocht de Ferrari-coureur alsnog naar het podium. Nico Müller was de snelste Audi-coureur op een vierde plaats, voor de bestrafte Auer op plek vijf.

Alexander Albon knokte zich na een teleurstellende kwalificatie vanaf de twaalfde startplek terug naar een zesde plek in de race. Sheldon van der Linde kwam na een late pitstop als zevende aan de finish, voor zijn oudere broer Kelvin. De Zuid-Afrikaan – de enige coureur die dit seizoen al twee races heeft gewonnen – moest door de nodige succesballast aan boord van zijn Audi genoegen nemen met de achtste plek. Van der Linde wist ondanks het gewicht van zijn R8 LMS GT3 de Lamborghini van thuisrijder Esteban Muth voor te blijven. Mike Rockenfeller maakte achter de Belg de top-tien compleet.

Lawson loopt in op Van der Linde

Ondanks zijn achtste plek gaat Kelvin van der Linde nog altijd aan kop in de strijd om de DTM-titel. De Audi-rijder heeft 21 punten voorsprong op Lawson, gevolgd door Götz op de derde plek. Wittmann klimt dankzij zijn overwinning naar de vierde plaats in de tussenstand. Albon heeft op 47 punten van Van der Linde de vijfde plek in handen.

Op 21 en 22 augustus staat op de Nürburgring het volgende DTM-weekend op het programma.

Uitslag DTM Zolder - Race 2