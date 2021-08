Wittmann bezorgt BMW in Zolder eerste DTM-pole van 2021

Wittmann had zijn Walkenhorst BMW M6 GT3 net naar de eerste plek in de tijdenlijsten gestuurd toen de Rowe Racing BMW van stalgenoot Timo Glock met wat leek op een technisch probleem stilviel op de baan. Met nog twee minuten op de klok betekende het een vroegtijdig einde van de kwalificatiesessie, wat Wittmann zijn eerste DTM-pole sinds 2019 opleverde.

Met zijn 1.26.687 had Wittmann de snelste tijd van het hele DTM-weekend tot dusver geklokt. De Duitser was twee tienden sneller dan Lucas Auer, die zijn Mercedes daarmee naast Wittmann op de tweede startplek parkeerde. Audi moest op het Belgisch-Limburgse circuit genoegen nemen met de tweede startrij. Mike Rockenfeller en Kelvin van der Linde – zaterdag nog respectievelijk tweede en eerste in de openingsrace van het weekend – reden de derde en vierde tijd, gevolgd door de GruppeM Mercedes van Daniel Juncadella. De Spanjaard had nog even de snelste tijd in handen, maar zakte uiteindelijk terug naar een plekje op de derde startrij, die hij zondagmiddag deelt met Audi’s Nico Müller.

Snelste Ferrari-rijder was Liam Lawson op de zevende plaats. De door Red Bull-gesteunde AF Corse-rijder moest bijna een seconde toegeven op Wittmann, maar was een van de slachtoffers van de door Glock veroorzaakte rode vlag. Voormalig Formule 1-coureur Christian Klien kwalificeerde zich knap als achtste in de JP Motorsport McLaren, waarmee hij dit weekend debuteert in de DTM. De Mercedessen van Maximilian Götz en Maximilian Buhk maakten de top-tien in Zolder compleet.

Net buiten de top-tien reed Esmee Hawkey haar Lamborghini naar een elfde tijd, wat de Britse haar beste kwalificatieresultaat tot dusver dit seizoen opleverde. Alexander Albon kende juist een teleurstellende kwalificatie. De Red Bull-coureur, die zaterdag nog op het podium eindigde, strandde vlak achter Hawkey op de twaalfde plaats.

De tweede race van het DTM-weekend in Zolder gaat zondagmiddag om 13.30 uur van start.

Uitslag kwalificatie DTM Zolder - Race 2