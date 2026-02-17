Manthey bevestigt DTM-coureurs 2026: geen plek meer voor Schuring

De 20-jarige Morris Schuring, die in 2025 voor Porsche-team Manthey met een derde 911 GT3 R in de DTM reed en tijdens het finaleweekend in Hockenheim het podium haalde, zal in 2026 niet in DTM rijden. Manthey gaat door met Thomas Preining en Ricardo Feller en heeft ervoor gekozen geen derde auto in te zetten.

Wel heeft Schuring een vol GT-programma voor 2026. Naast de vijf langeafstandsraces van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap zal hij ook uitkomen in de GT World Challenge Europe (GTWCE). Dat doet hij voor het team Boutsen VDS, dat in 2026 overstapt van Mercedes-AMG naar Porsche en wordt geleid door Olivia Boutsen, de zus van voormalig Formule 1-coureur Thierry Boutsen.

"Ik rijd alle races van de GT World Challenge Endurance Cup en drie van de vijf races van de Sprint Cup, omdat de andere twee samenvallen met mijn Amerikaanse programma", aldus Schuring.

In totaal staat Schuring daarmee naast de vijf IMSA-wedstrijden in de Verenigde Staten aan de start van acht GTWCE-weekenden in Europa. Tijdens de drie sprintwedstrijden deelt hij de Porsche met de Fransman Dorian Boccolacci, terwijl in zijn hoofdprogramma in de Endurance Cup de Belg Alessio Picariello het team completeert.

Morris Schuring neemt dit jaar deel aan de GTWCE en langeafstandsraces van IMSA. Foto door: ADAC Motorsport

Wat Schuring extra verheugt, is dat de Boutsen-Porsche in de Pro-klasse is ingeschreven, de categorie waarin doorgaans om de algemene overwinning wordt gestreden. "Het is een van de twee Porsches in de Pro-klasse", bevestigt de voormalige Le Mans-klassewinnaar. "Dat zij mij daarvoor hebben gekozen, zie ik als een eer en het laat zien dat Porsche vertrouwen in mij heeft."

Schuring is overigens niet de enige DTM-coureur uit het seizoen 2025 die dit jaar voor het Belgische team van Boutsen rijdt. Gilles Magnus, die in 2025 met Comtoyou-Aston Martin reed en het team in Hockenheim zijn eerste pole-position bezorgde, komt in 2026 in beide GTWCE-competities uit met de tweede Porsche van het team, die hij deelt met de Zweed Robin Knutsson.