Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Madrid 'loopt voor op schema' bij bouw F1-circuit Madring

Formule 1
Formule 1
Madrid 'loopt voor op schema' bij bouw F1-circuit Madring

Manthey bevestigt DTM-coureurs 2026: geen plek meer voor Schuring

DTM
DTM
Manthey bevestigt DTM-coureurs 2026: geen plek meer voor Schuring

Gasly verwacht startchaos: "Zet allemaal tv aan voor start in Australië"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Gasly verwacht startchaos: "Zet allemaal tv aan voor start in Australië"

'Race tegen de klok voor Petronas om F1-brandstof Mercedes te homologeren'

Formule 1
Formule 1
'Race tegen de klok voor Petronas om F1-brandstof Mercedes te homologeren'

Casey Stoner ziet overeenkomst tussen Marc Márquez en Max Verstappen

MotoGP
MotoGP
Casey Stoner ziet overeenkomst tussen Marc Márquez en Max Verstappen

Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Smedley over wissel race-engineer Hamilton: "Als het niet klikt, werkt het niet"

Formule 1
Formule 1
Smedley over wissel race-engineer Hamilton: "Als het niet klikt, werkt het niet"

Valentino Rossi zet deur op kier voor 24 uur van de Nürburgring

Endurance
Endurance
Valentino Rossi zet deur op kier voor 24 uur van de Nürburgring
DTM

Manthey bevestigt DTM-coureurs 2026: geen plek meer voor Schuring

Porsche Manthey heeft bevestigd dat Thomas Preining en Ricardo Feller de line-up in de DTM vormen. Morris Schuring moet dus al na één seizoen het veld ruimen.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Morris Schuring, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Foto door: Alexander Trienitz

De 20-jarige Morris Schuring, die in 2025 voor Porsche-team Manthey met een derde 911 GT3 R in de DTM reed en tijdens het finaleweekend in Hockenheim het podium haalde, zal in 2026 niet in DTM rijden. Manthey gaat door met Thomas Preining en Ricardo Feller en heeft ervoor gekozen geen derde auto in te zetten. 

Wel heeft Schuring een vol GT-programma voor 2026. Naast de vijf langeafstandsraces van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap zal hij ook uitkomen in de GT World Challenge Europe (GTWCE). Dat doet hij voor het team Boutsen VDS, dat in 2026 overstapt van Mercedes-AMG naar Porsche en wordt geleid door Olivia Boutsen, de zus van voormalig Formule 1-coureur Thierry Boutsen.

"Ik rijd alle races van de GT World Challenge Endurance Cup en drie van de vijf races van de Sprint Cup, omdat de andere twee samenvallen met mijn Amerikaanse programma", aldus Schuring.

In totaal staat Schuring daarmee naast de vijf IMSA-wedstrijden in de Verenigde Staten aan de start van acht GTWCE-weekenden in Europa. Tijdens de drie sprintwedstrijden deelt hij de Porsche met de Fransman Dorian Boccolacci, terwijl in zijn hoofdprogramma in de Endurance Cup de Belg Alessio Picariello het team completeert.

Morris Schuring neemt dit jaar deel aan de GTWCE en langeafstandsraces van IMSA.

Morris Schuring neemt dit jaar deel aan de GTWCE en langeafstandsraces van IMSA.

Foto door: ADAC Motorsport

Wat Schuring extra verheugt, is dat de Boutsen-Porsche in de Pro-klasse is ingeschreven, de categorie waarin doorgaans om de algemene overwinning wordt gestreden. "Het is een van de twee Porsches in de Pro-klasse", bevestigt de voormalige Le Mans-klassewinnaar. "Dat zij mij daarvoor hebben gekozen, zie ik als een eer en het laat zien dat Porsche vertrouwen in mij heeft."

Schuring is overigens niet de enige DTM-coureur uit het seizoen 2025 die dit jaar voor het Belgische team van Boutsen rijdt. Gilles Magnus, die in 2025 met Comtoyou-Aston Martin reed en het team in Hockenheim zijn eerste pole-position bezorgde, komt in 2026 in beide GTWCE-competities uit met de tweede Porsche van het team, die hij deelt met de Zweed Robin Knutsson.

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Madrid 'loopt voor op schema' bij bouw F1-circuit Madring

Formule 1
F1 Formule 1
Madrid 'loopt voor op schema' bij bouw F1-circuit Madring

Manthey bevestigt DTM-coureurs 2026: geen plek meer voor Schuring

DTM
DTM DTM
Manthey bevestigt DTM-coureurs 2026: geen plek meer voor Schuring

Gasly verwacht startchaos: "Zet allemaal tv aan voor start in Australië"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Gasly verwacht startchaos: "Zet allemaal tv aan voor start in Australië"

'Race tegen de klok voor Petronas om F1-brandstof Mercedes te homologeren'

Formule 1
F1 Formule 1
'Race tegen de klok voor Petronas om F1-brandstof Mercedes te homologeren'
Vorig artikel Wat betekent de Mercedes-deal van Verstappen Racing voor Vermeulen?

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Smedley over wissel race-engineer Hamilton: "Als het niet klikt, werkt het niet"

Formule 1
Formule 1
Smedley over wissel race-engineer Hamilton: "Als het niet klikt, werkt het niet"

Valentino Rossi zet deur op kier voor 24 uur van de Nürburgring

Endurance
Endurance
Valentino Rossi zet deur op kier voor 24 uur van de Nürburgring

Zo helpt McLarens nieuwe stuurindicator Norris en Piastri in 2026

Formule 1
Formule 1
Zo helpt McLarens nieuwe stuurindicator Norris en Piastri in 2026