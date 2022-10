Auer pakt belangrijke pole-position voor DTM Hockenheim

Lucas Auer klokte in de kwalificatie een tijd van 1.36.479 en eiste daarmee de pole-position voor zich op. De Oostenrijker is als nummer twee in het klassement naar Hockenheim gekomen. Hij had voor aanvang van het weekend 119 punten, elf stuks minder dan koploper Sheldon van der Linde. Met het behalen van de pole-position verkleint Auer zijn achterstand op de lijstaanvoerder tot acht punten: 130 om 122.

René Rast (118 punten), Thomas Preining (116) en Mirko Bortolotti (115 na de kwalificatie) doen ook nog volop mee in de titelrace. Laatstgenoemde pakte een bonuspunt door zich als derde te kwalificeren, op 0.148 seconde achterstand van snelste man Auer. Luca Stolz, de nummer zes in het klassement, was goed voor de tweede tijd en bracht zijn puntentotaal daarmee op 104. Stolz gaf 0.061 seconde toe op Auer.

Leider in het klassement Van der Linde noteerde de zesde tijd, maar kreeg na afloop van de sessie nog een gridstraf van tien plaatsen. Zijn team, Schubert BMW, had tussen één uur en vijf minuten voor de start wielen op de boldie van de Zuid-Afrikaan gemonteerd en dat mag volgens de regels niet. Van der Linde start zodoende vanaf P16, ruim achter titelrivalen Preining (achtste) en Rast (negende).

De eerste DTM-race van het slotweekend in Hockenheim begint later op zaterdag om 13.30 uur.

De uitslag van de eerste DTM-kwalificatie op Hockenheim: