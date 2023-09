Stolz zegeviert in eerste DTM-race Sachsenring, Vermeulen pakt puntje

Zaterdagochtend verzekerde Luca Stolz zich al van pole-position voor de eerste DTM-race van het weekend op de Sachsenring. Ayhancan Güven legde daarin beslag op de tweede startpositie, voor Kelvin van der Linde. Thierry Vermeulen kende intussen ook een sterke kwalificatie, waarin hij uiteindelijk de zesde tijd noteerde.

In de race had Stolz een uitstekende start vanaf de pole, waarna hij meteen een voorsprong opbouwde richting zijn achtervolgers. Die marge werd echter teniet gedaan toen de safety car na ruim tien minuten racen de baan op moest komen om veilig brokstukken te kunnen verwijderen. Na de hervatting besloot Stolz om zijn pitstop te maken op het moment dat het pitwindow begon, hoewel dit betekende dat hij onder warme omstandigheden een lange tweede stint moest rijden. Toen alle rijders eenmaal hun pitstops hadden gemaakt, had de HRT Mercedes-coureur een solide voorsprong op Thomas Preining, die hij niet meer uit handen zou geven om zo zijn tweede DTM-zege te boeken.

Preining reed in de eerste fase van de race op de derde positie achter Güven. Dat hij de Turkse coureur van Küs Team Bernhard Porsche passeerde, was te danken aan het feit dat hij een ronde eerder naar de pits kwam. Het bracht de coureur van Manthey EMA Porsche naar de tweede stek, die hij tot de finish zou vasthouden. Güven kon in de slotfase wel aanpikken bij Preining om zo naar het laatste plekje op het podium te rijden. Daarachter streden twee Audi-coureurs om de vierde positie, een gevecht dat Ricardo Feller uiteindelijk in zijn voordeel beslechtte. Kelvin van der Linde moest het doen met P5, gevolgd door broertje Sheldon van der Linde als beste BMW-coureur op de zesde positie. Dennis Olsen pakte de zevende plaats, voor René Rast en de onfortuinlijke kampioenschapsleider Mirko Bortolotti. De Italiaan kreeg een slow-lap penalty omdat zijn wielen bleven draaien terwijl hij in de pits op de krik stond, maar scoorde desondanks nog zeven puntjes. De top-tien werd voltooid door Vermeulen, die daarmee opnieuw zes punten scoorde.

In de tussenstand heeft Preining de leiding in de tussenstand heroverd. Hij heeft 151 punten, waarmee hij Bortolotti op zes punten achterstand zet. Feller volgt op de derde positie, hij heeft een achterstand van negentien punten op Preining. Vermeulen blijft intussen achttiende in het klassement met 35 punten.

Het DTM-weekend op de Sachsenring is nog niet ten einde. Zondag wordt er nogmaals gekwalificeerd, gevolgd door de tweede race.

Uitslag eerste race DTM Sachsenring