Le Mans-winnaar Bernhard treedt met Porsche-team toe tot DTM

De DTM kan komend seizoen een derde Porsche op de startopstelling verwachten. Eerder werd al bekend dat SSR Performance met twee Porsches aan de start verschijnt, maar nu komt ook Team 75 Motorsport onder de naam KUS Team Bernhard met een 911 GT3-R aan het vertrek. De wagen wordt bestuurd door Porsche-fabrieksrijder Thomas Preining. Hij was afgelopen jaar met eenzelfde bolide actief in de ADAC GT Masters, samen met teamgenoot Christian Engelhart.

Timo Bernhard richtte in 2011 samen met zijn vader Team 75 op. Momenteel staat zijn zus Jennifer Leising aan het roer van de formatie. De tweevoudig Le Mans-winnaar - in 2010 met Audi en in 2017 met Porsche - vertelde aan Motorsport.com over zijn plannen: “Na zes jaar in de GT Masters wilden we wat nieuws doen. We hadden het gevoel dat de DTM onze partners en sponsors wat meer zichtbaarheid kon opleveren. Dit is zeker de juiste stap voor ons. We stappen in met een wagen die we goed kennen. De nieuwigheid zit hem in de andere Balance of Performance, de pitstops en de banden.”

De formatie staat in 2022 met één wagen aan de start, zodat het team zich daar volledig op kan focussen. Preining kijkt enorm uit naar de uitdaging: “Ik heb het volste vertrouwen in het team en alle betrokkenen. Ik denk dat er veel voor ons mogelijk is.”

Preining racete afgelopen seizoen al voor het team van Bernhard in de ADAC GT Masters Foto: Alexander Trienitz