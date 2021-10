Lawson ziet geen toekomst voor zichzelf in de DTM

Wegens gebrek aan plaats in het Formule 1-project van Red Bull kreeg Liam Lawson in 2021 een afwijkend programma in de DTM, waar hij met een GT3-wagen van AF Corse Ferrari reed. Het ging boven verwachting en voor het laatste weekend ging Lawson aan de leiding in het kampioenschap. Door de veelbesproken aanrijding met Kelvin van der Linde in de slotrace op de Norisring, ging de titel aan de neus van Lawson voorbij. Van der Linde kreeg vervolgens een storm van kritiek over zich heen, maar heeft inmiddels contract opgenomen met de Nieuw-Zeelander om zijn excuses aan te bieden.

Terugkijkend op zijn DTM-debuut stelde Lawson dat hij een zure nasmaak overgehouden heeft aan zijn debuutseizoen. “Het waren twee afzonderlijke incidenten”, verklaarde de 19-jarige coureur in de nieuwste aflevering van This Week met Will Buxton op Motorsport TV. “Uiteindelijk werden er teamspelletjes gespeeld in de laatste ronden, maar het incident in de eerste ronde was heel frustrerend omdat het eerder ook al gebeurde en je zou verwachten dat mensen van hun fouten zouden leren. Het was klote dat we in de eerste ronde al uitgeschakeld waren en geen kans hadden op een eerlijke race.”

Hij ziet om die reden geen heil in een langer DTM-verblijf, al lag dat toch al niet in de planning. Red Bull wil hem volgend seizoen in de Formule 2 stallen met een mogelijk F1-debuut in 2023. “Dit wil ik niet nog eens meemaken, het kampioenschap niet en het verloop van het weekend ook niet”, vervolgde Lawson, die verder wel genoot van de DTM-campagne. “Ik heb wel echt van het seizoen genoten, de DTM an sich was erg leuk. Het was heel anders dan ik tot nu toe meegemaakt had. Op een bepaalde manier voelde het goed om op deze manier met een team te werken, ik voelde me geen junior meer. Ik werd als professional behandeld en dat was heel tof. Ik ben trots op wat we met het team bereikt hebben, maar de manier waarop het afgelopen is maakt het voor mij heel zuur. Dat maak ik niet graag nog een keer mee.”

“Ze deden alles om het ons onmogelijk te maken”

De Red Bull-Ferrari alliantie lag vrijwel het hele seizoen onder het vergrootglas in het kader van de veelbesproken Balance of Performance, als ook door een speciale pitstop-procedure die in Monza geïntroduceerd werd. De rivaliserende merken hebben zich hiertegen verzet omdat ze het niet konden kopiëren. “We zijn in de media het hele seizoen doelwit geweest van aanvallen van andere teams met betrekking tot BoP en andere zaken”, aldus Lawson. “Zelfs na het incident in de tweede race op Hockenheim waar Van der Linde me raakte, hij reed me daar domweg van de baan en kreeg maar vijf seconden straf. In de media was het alsof we anders behandeld werden en dat soort zaken, dat was complete onzin. Zeker op de Norisring voelde het alsof wij het doelwit waren. Je zag het met [teamgenoot] Nick [Cassidy], hij moest het opnemen tegen vijf of zes wagens van Mercedes. Uiteindelijk werd hij er gewoon afgereden op het rechte stuk, ze deden alles om het hem onmogelijk te maken.”

VIDEO: This Week with Will Buxton (aflevering 10)