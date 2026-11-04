DTM

Lamborghini dreigt Grasser Racing Team en stercoureur kwijt te raken aan McLaren

Een jarenlang topteam van Lamborghini op weg naar de uitgang, een DTM-kampioen in beweging? Wat zit er achter de McLaren-geruchten rond Grasser en Mirko Bortolotti

Sven Haidinger

Gepubliceerd: 4 nov 2026, 08:52

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Vers bloed voor McLaren? Een verrassende overstap lijkt in de maak

Foto: JEP

Stapt Lamborghini-steunpilaar Grasser met stercoureur Mirko Bortolotti in 2027 over naar McLaren? Daarover wordt in de DTM-paddock al weken gespeculeerd - en nu hebben collega’s van MOTORSPORT aktuell ook bericht over een mogelijke merkoverstap van het team naar McLaren.

Volgens informatie van Motorsport-Total.com is dit scenario ondanks de 12-jarige Lamborghini-geschiedenis van Grasser zeer waarschijnlijk - en het gaat om de DTM, waarin het merk in 2026 met twee McLarens van Dorr Motorsport op de grid stond. Ook de 36-jarige Bortolotti wordt in 2027 niet verwacht voor zijn Italiaanse landgenoten te rijden, maar eveneens over te stappen naar de Britse sportwagenfabrikant.

Op het eerste gezicht klinkt dat verrassend door de lange gezamenlijke geschiedenis van de hoofdrolspelers. Maar gezien de gebeurtenissen van de afgelopen jaren is het logisch: een jaar geleden vertrok Giorgio Sanna als nieuwe sportief directeur van de GT-afdeling naar McLaren.

Voormalig sportief directeur van Lamborghini heeft grote plannen met McLaren

De 51-jarige voormalige testcoureur bouwde meer dan tien jaar geleden Lamborghini’s motorsportafdeling Squadra Corse op, werd er de baas van en moest in 2024 vertrekken na een interne auditprocedure bij de Audi-dochter. In Sanna’s beginperiode leverde Gottfried Grasser niet alleen een van de eerste Lamborghini-klantenteams, maar was hij als teambaas ook van groot belang bij de ontwikkeling van de Huracan GT3.

Sinds Sanna’s vertrek bij Lamborghini is het onrustig op de motorsportafdeling: tal van sleutelfiguren hebben het bedrijf verlaten, de leiding is meerdere keren veranderd, het hypercarproject werd stopgezet - en de nieuwe Temerario GT3 werd in onderontwikkelde staat geleverd.

Bij McLaren heerst daarentegen sinds de komst van Sanna een sfeer van optimisme: naar verluidt wil de Italiaan het uit de Formule 1 bekende merk - net zoals Lamborghini ooit - van een exotische status uitbouwen tot een GT3-macht. Daarnaast wil hij kennelijk nieuwe teams en coureurs aan boord halen voordat de nieuwe GT3-auto van de Britse fabrikant in 2028 op de markt komt.

"Waarom McLaren? Formule 1 of zo?"

Alles wijst erop dat Grasser naar McLaren overstapt, al is dat niet bevestigd, terwijl het Abt-team zijn Lamborghini-toekomst al heeft bevestigd. Hoe zit het met Bortolotti? De voormalig DTM-kampioen, die zich in 2015 ook bij Lamborghini aansloot, bevestigde in augustus bij de DTM op de Nürburgring al dat zijn Lamborghini-contract nog altijd in 2026 afloopt.

Major joint successes: are Grasser and Bortolotti set to move to McLaren now?

Foto: ADAC Motorsport

"Het loopt aan het einde van het jaar af", zei de in Wenen woonachtige Italiaan destijds in gesprek met Motorsport-Total.com. "De toekomst ligt open." Gevraagd naar een mogelijke overstap naar McLaren grapte Bortolotti toen: "Waarom McLaren? Formule 1 of zo? Formule 1 zou mooi zijn."

Zijn banden met zijn voormalige metgezellen Sanna en Grasser, met wie hij grote successen vierde, pleiten voor een overstap - net als het feit dat McLaren vanaf 2027 ook met een hypercar uitkomt in het World Endurance Championship (WEC).

Prototypes als lokmiddel voor Bortolotti?

Want Bortolotti, die ooit zelfs verraste met een ronderecord tijdens een test in een Formule 1-Ferrari op het testcircuit van Fiorano, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat auto’s met meer downforce dan GT3-auto’s hem aanspreken. Bij Lamborghini leek die droom werkelijkheid te worden, maar de LMDh-auto SC63 was niet competitief. Het project werd eind 2025 na twee jaar stopgezet.

Een overstap van Bortolotti naar McLaren zou niet automatisch betekenen dat hij in 2027 in de hypercar zit. Het prototypeproject valt, net als het Formule 1-team, onder het bedrijf McLaren Racing. De GT-afdeling is echter ondergebracht bij het productieautobedrijf McLaren Automotive, waarvoor Sanna verantwoordelijk is. De twee bedrijven zijn organisatorisch volledig gescheiden.

Hoe reageerde Bortolotti eind augustus op de aantrekkingskracht van het prototypethema bij McLaren? "Nu moeten we eerst het seizoen afmaken - en er zijn een paar onderwerpen waarnaar gekeken moet worden, dat is heel duidelijk. En daarna nemen we een beslissing. Op dit moment is die er niet."

Waarom Bortolotti toch bij de Lamborghini World Finals was

Maar is de aanwezigheid van Bortolotti bij de Lamborghini World Finals, die van 22 tot en met 25 oktober in Monza plaatsvonden, een aanwijzing dat hij blijft? Dat hoeft niets te betekenen, want naar verluidt zijn de fabriekscoureurs contractueel verplicht deel te nemen aan het traditionele eindejaarsevenement van het merk. Op de slotdag van het evenement plaatste Bortolotti op Instagram een selectie foto’s uit Monza - met de tekst: "Hell of a Ride".

Bedoelt hij daarmee dat zijn "hell of a ride" met Lamborghini voorbij is? Dat zou kunnen, ook al is het niet duidelijk te bewijzen.

Gevraagd of zijn optredens in 2027 er vergelijkbaar zouden uitzien met dit jaar, deed hij in het interview echter geen duidelijke uitspraak over het merk: "In de DTM zou ik zeggen: ja. Wat de GT World Challenge betreft, weet ik het nog niet. En wat Daytona betreft: als ik geselecteerd word, doe ik mee. Anders grijp ik de kans om een beetje vakantie te houden!"

Welke rol speelde de frustratie na de DTM-titel?

Bortolotti heeft twee moeilijke jaren achter de rug sinds zijn DTM-titel met het inmiddels opgeheven Lamborghini-team SSR: in 2025 won hij wel de 24 uur van Spa-Francorchamps met Grasser, maar hij kende een ongelukkige titelverdediging in de DTM met Abt en eindigde als 14e in de eindstand.

Ondanks de overstap naar Grasser ging het ook in 2026 niet beter: dat kwam vooral door de problemen met de nieuwe Temerario GT3 - en twee pijnlijke diskwalificaties. Bortolotti raakte de DTM-zege in Oschersleben kwijt vanwege een wiellager, waarvan de legaliteit naar verwachting nog door een FIA-rechtbank wordt beoordeeld.

De diskwalificatie van de tweede plaats met Abt in de 24-uursrace op de Nürburgring is daarentegen al lang bevestigd vanwege onregelmatigheden in het motorvermogen.

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- Het Motorsport.com-team

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