Kritiek na DTM-crashfestijn: “Het moeten geen botsauto’s worden”

De organisatie van het vernieuwde DTM-kampioenschap mocht afgelopen weekend op de Nürburgring 23 auto’s op de startgrid verwelkomen, maar in de tweede race van het weekend op zondag haalden maar veertien coureurs de finish. Zeven auto’s werden uitgeschakeld door aanrijdingen op de baan, wat tevens tot twee safety car-situaties en de nodige straffen leidde. Zo kreeg Arjun Maini een tijdstraf van 30 seconden aan zijn broek nadat hij op het rechte stuk Maximilian Buhk in de pitmuur had geduwd. Later in de race hadden onder meer Maximilian Götz en Liam Lawson ook de nodige blikschade en uitvallers op hun geweten.

“Ik weet niet wat hij rookt, maar hij is overal zo agressief"

“Lawson is echt helemaal gek aan het worden”, aldus Kelvin van der Linde. De DTM-klassementsleider werd samen met Audi-stalgenoot Mike Rockenfeller uitgeschakeld in de tweede race na een veel te ambitieuze actie van de Red Bull-coureur in de chicane. De Zuid-Afrikaan nam vervolgens op TV geen blad voor de mond: “Ik weet niet wat hij rookt, maar hij is overal zo agressief. Uiteindelijk zorgt hij er voor dat we allebei uitvallen.”

“Tijdens de herstart ging het er echt wild aan toe. Ik moet zeggen dat het niveau echt steeds lager wordt. We kwamen acceleratie tekort, maar mensen nemen iedere keer de maximale hoeveelheid risico en rijden aan alle kanten tegen je aan.”

Botsauto's

Thomas Biermaier, teambaas van Van der Linde en Rockenfeller bij het team van Abt, deelt de mening van zijn coureur: “We willen fraaie duels zien op de baan, maar het moeten geen botsauto’s worden in de DTM.” Ook Winward Mercedes-teambaas Christian Hohenadel uitte kritiek, nadat zijn coureur Philip Ellis in de openingsronde van de tweede race buiten de baan was geduwd: “De coureurs handelden bij tijd en wijle veel te ongedisciplineerd. We houden van hard racen, maar wat we zondag hebben gezien ging absoluut te ver.”

Ook Markus Winkelhock, die op de Nürburgring als vervanger van Sophia Floersch een eenmalige comeback maakte in de DTM, kreeg er na afloop van langs: “Ik was echt redelijk in shock door Winkelhock dit weekend’, sprak GruppeM Mercedes-rijder Daniel Juncadella, die zondag achter Alexander Albon tweede werd: “Ik maakte bij de tweede herstart een actie op hem. Ik reed op verse banden, hij niet. Zijn race zat er min of meer al op. Hij is een gastrijder en ik vond zijn actie best goed, maar hij bleef maar insturen en tegen mijn auto rijden. Daar was ik best pissig over, want het kostte me bijna mijn race. Het was echt kantje boord want ik had makkelijk een lekke band op kunnen lopen. Ik dacht zelfs even dat er iets was afgebroken, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Ik ga niet klagen over het harde racen, maar misschien was hij dit weekend iets te enthousiast.”

Duwen en trekken onderdeel van DTM-dna?

Tweevoudig DTM-kampioen Marco Wittmann denkt dat de aard van het korte Grand Prix-circuit van de Nürburgring heeft bijgedragen aan de vele incidenten op de baan: “De tweede herstart verliep heel chaotisch”, vertelt de BMW-coureur. “We kwamen vanaf de dertiende plek en de auto’s voor mij die nog niet gestopt waren reden op oude banden, dus het was best wel een rommeltje. Ik geloof dat we wel vijf wijd gingen in de eerste bocht. Ik hoopte vooral dat ik er heelhuids doorheen zou komen en niet zou crashen.”

“De lay-out van de Nürburgring nodigt het ook wel een beetje uit, vooral tijdens een herstart. De eerste bocht is krap en in de tweede bocht kun je verschillende lijnen rijden en meerdere bochten zij-aan-zij rijden. Op een circuit als Zolder [waar de DTM voor het raceweekend op de Nürburgring in actie kwam] of op andere banen is dat niet echt het geval. Daar komt het hele veld verder uit elkaar te liggen na de eerste twee, drie bochten. Het hangt dus ook een beetje af van het circuit, wat het op sommige momenten nogal wild en vuil maakte. Zolang het echter maar fair blijft en we hier en daar een beetje contact hebben, dat is uiteindelijk ook de DTM. Dat hoort bij toerwagenracen. Uiteindelijk is het ook mooi voor de fans.”

Bekijk de hoogtepunten van de bewuste DTM-race op de Nürburgirng