Van der Linde wint op Zolder, Albon pakt tweede DTM-podium

In de eerste vier races van het nieuwe GT3-tijdperk van de DTM ging de zege elke keer nog naar een andere coureur. Kelvin van der Linde was tijdens het vorige raceweekend op de Lausitzring al dicht bij zijn tweede zege, totdat een technisch probleem roet in het eten gooide. Zaterdag kreeg de Audi-rijder op het circuit van Zolder een nieuwe kans. Op het Belgisch-Limburgse circuit mocht hij de eerste race van het weekend van pole-position aanvangen.

Bij de start wist de oudste van de racende broertjes Van der Linde de goed vertrokken Marco Wittmann achter zich te houden. De tweevoudig DTM-kampioen wist vanaf de derde startplek af te rekenen met de van P2 vertrokken Maximilian Götz, om daarmee achter Van der Linde aan te sluiten op de tweede plek. Liam Lawson kwam een stuk minder goed van zijn plek: de Ferrari-coureur zakte vanaf de tiende startplaats ver terug in de rangorde waarna hij vervolgens in de chicane werd aangetikt door Arjun Maini. De race van van Lawson kwam daardoor al snel tot een onfortuinlijk einde.

De uitvalbeurt van Lawson bracht de safety car op de baan, alvorens het hele veld in de zesde ronde weer los werd gelaten. Bij de herstart kwam Van der Linde direct weer onder druk te staan van Wittmann, maar de Zuid-Afrikaan zat aan de binnenkant voor bocht 2, waarmee hij alsnog de leiding kon behouden. Het duo dook vervolgens gezamenlijk de pits in aan het begin van de zevende ronde. Na de bandenwissel werd Wittmann op zijn koude banden gepasseerd door de Mercedes van Vincent Abril – die een ronde eerder al gestopt was – waardoor Van der Linde een gaatje kon slaan.

Driestrijd om de zege

Na zijn plekverlies aan Abril moest Wittmann ook nog plaatsen prijsgeven aan Mike Rockenfeller en Alexander Albon, die na hun pitstop voor de BMW-rijder terug de baan op kwamen. Beide coureurs wisten met de overcut ook Abril in te halen, waardoor beide rijders plots op podiumkoers lagen.

Van het trio vooraan had Albon het meest verse rubber onder zijn Ferrari liggen. De Thai wist echter geen weg langs de Audi van Rockenfeller te vinden, die zich daarmee de perfecte stalgenoot toonde voor Van der Linde. De Zuid-Afrikaan kon zo als eerste de eindstreep passeren, terwijl Rockenfeller er een 1-2 van maakte voor Audi. Albon moest op 1.7 seconde achterstand genoegen nemen met de derde plek, wat hem zijn tweede podium in de DTM opleverde. De Red Bull-coureur mocht in Zolder echter pas voor het eerst het DTM-podium betreden, nadat hij tijdens de seizoensopener op Monza achteraf pas naar de derde plek promoveerde na de diskwalificatie van Abril.

Achter de top-drie was Abril de best-geklasseerde Mercedes-rijder op de vierde plek, voor Wittmann op plaats vijf. Götz moest na zijn start op de eerste startrij genoegen nemen met de zesde plaats, gevolgd door de Lamborghini van thuisrijder Esteban Muth. Philip Ellis, Lucas Auer en Nico Müller maakten de top-tien compleet.

