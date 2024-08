Van der Linde wint natte eerste DTM-race Nürburgring, Vermeulen puntloos

In de droge eerste kwalificatie van de DTM op de Nürburgring verzekerde Kelvin van der Linde zich van pole-position voor de openingsrace, voor kampioenschapsleider Mirko Bortolotti. Thierry Vermeulen klokte knap de vijfde tijd voor de eerste race op het circuit in de Eifel, waarin de coureurs werden geconfronteerd met regenachtige omstandigheden en een natte baan. De eerste twee ronden van de zestig minuten durende race werden daarom achter de safety car afgelegd.

Toen het veld eenmaal op volle snelheid werd losgelaten, ging het al snel mis voor Vermeulen. De Nederlander in de Ferrari van Emil Frey Racing werd vroeg in de race in de eerste bocht aangetikt door Thomas Preining in de Porsche van Manthey EMA, waardoor hij terugviel. Uiteindelijk kon Vermeulen gedurende de race geen vuist meer maken, wat aan de finish tot een zestiende plaats en nul punten leidde. Helemaal vooraan nam Van der Linde al in een vroeg stadium de regie over de race in handen. Tegen de tijd dat het pitwindow na twintig minuten racen werd geopend, had de Zuid-Afrikaan van Abt Audi al een voorsprong van 7,2 seconden opgebouwd richting Bortolotti.

De meeste coureurs in de voorste groep wachtten lang met het maken van hun eerste pitstop. Van de top-zeven was Jack Aitken na 35 minuten de eerste die de pits bezocht, waarna de overige coureurs in de top ook hun pitstop maakten. Van der Linde behield tijdens de ronde bandenwissels de leiding en breidde zijn voorsprong zelfs uit tot ruim elf seconden. Daarachter kreeg Bortolotti bezoek van Maro Engel in de strijd om de tweede positie, al kwam het in de slotfase nooit tot een echt gevecht.

Van der Linde stelde uiteindelijk met ruim vijftien seconden voorsprong de overwinning veilig op de Nürburgring, waarmee hij ook de leiding in het kampioenschap overnam. Bortolotti werd weliswaar tweede, maar kijkt nu tegen één puntje achterstand aan. Engel completeerde het podium, terwijl Lucas Auer de strijd om de vierde plek in zijn voordeel beslechtte. Aitken werd vijfde, voor Marco Wittmann en Preinig op de zevende stek. Nicki Thiim, Ricardo Feller en Arjun Maini voltooiden de top-tien. Daarachter scoorden René Rast, Luca Stolz, Sheldon van der Linde, Franck Perera en Maximilian Paul de laatste punten veilig.

Uitslag Race 1 DTM Nürburgring