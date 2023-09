De eerste wedstrijd van het DTM-weekend op de Red Bull Ring begon op een vochtige baan, waardoor het grootste deel van het veld opteerde voor een start op regenbanden. Polesitter Laurin Heinrich behield de leiding in de openingsronde, terwijl de als tweede gestarte Kelvin van der Linde wijd ging en terugviel naar de vijfde plek. Hij zag Maro Engel, Thomas Preining en Ayhancan Güven passeren.

Vooraan trok leider Heinrich een gat van drie seconden naar nummer twee Engel, terwijl Van der Linde zich ten koste van Güven en Preining terugvocht tot P3. Van der Linde sloeg vervolgens zijn winnende slag bij de pitstops, waarbij iedereen die op regenbanden was gestart wisselde naar slicks. Van der Linde kwam eerder binnen dan de concurrentie, waarmee hij de koppositie veroverde en ineens een voorsprong van vijf seconden op Heinrich en Engel had nadat ook zij van vers rubber waren voorzien.

Kort daarna moest de safety car op de baan komen, doordat Thierry Vermeulen in het grind was komen te staan. Veel kon de Nederlander, die zich als zestiende had gekwalificeerd, daar niet aan doen: hij werd in de voorlaatste bocht in de rondte getikt door Clemens Schmid, die zijn actie moest bekopen met een slow-lap penalty. Met nog dertien minuten op de klok werd het veld weer losgelaten, waarna Van der Linde probleemloos naar de winst reed.

Heinrich stelde de tweede positie veilig, terwijl Ricardo Feller een spannend duel om de derde plek won. Hij hield René Rast nipt achter zich. Engel en Preining werden respectievelijk vijfde en zesde. Luca Stolz, Marco Wittmann, Mirko Bortolotti en Dennis Olsen completeerden de top-tien. Guven, Luca Engstler, Sheldon van der Linde, Arjun Maini en Lucas Auer pakten de laatste punten.

Zondag (start om 13.30 uur) is de tweede race van het DTM-weekend op de Red Bull Ring.

De uitslag van de eerste DTM-race op de Red Bull Ring: