De afgelopen dagen zat het weer niet mee op de Lausitzring. De regen had het parcours in het oosten van Duitsland veel getroffen, waardoor de coureurs weinig snelle rondjes konden rijden in voorbereiding op de belangrijke kwalificatie voor de eerste race. Toch bleven de rijders lange tijd in de pitbox staan.

Na een minuut of vijf schoten de eerste rijders het asfalt op. Regerend kampioen Thomas Preining was de eerste, waarna nagenoeg het hele veld zijn voorbeeld volgde. Thierry Vermeulen gaf echter de voorkeur aan wat langer wachten. De enige Nederlander in het veld kwam als een van de laatste rijders uit de pits.

Zoals we gewend zijn waren de inleidende beschietingen niet representatief. In deze klasse zijn bandenwarmers verboden. Dat betekent dat de rijders zelf de banden warm moeten rijden. Na drie keer het circuit rond waren de meeste banden op temperatuur, waarna er aangezet kon worden voor een serieus snelle tijd.

Met eenmaal de banden op temperatuur schoot de voorlopige pole van de ene naar de andere coureur. Kelvin van der Linde was de eerste die stevig aan top stond in de Audi, met Lucas Auer en Preining in hun kielzog. De gaten waren daarnaast enorm klein, want de top-drie zat binnen een tiende. Ook Vermeulen was in de Ferrari verdienstelijk begonnen aan zijn kwalificatie. Na de eerste echt snelle rondes stond de Ferrari-coureur stevig op de achtste plek.

Met nog een paar minuten te gaan bleef het toptijden regenen. Vanuit het niets stond de Zwitser Ricardo Feller bovenaan de tijdenlijsten. De Audi-coureur had het tempo goed te pakken en was vooral in de middensector van het parcours snel. Met een minuut te gaan verloor hij zijn voorlopige pole aan Preining. De Porsche-man had geen enkele snelste sectortijd, maar was over een gehele ronde sneller dan de concurrentie. Vermeulen had het ondertussen een stuk lastiger en zakte langzaam maar zeker diep de achterhoede in.

Bij het vallen van de vlag was het toch Kelvin van der Linde die de pole pakte. De Zuid-Afrikaan was slechts zes duizendsten sneller dan Preining, die daarmee naar P2 werd verwezen. Feller en Ayhancan Güven vormen de tweede startrij voor de race later op zaterdag. Maini kwam tot P5 vlak voor Nicki Thiim in de Lamborghini. Mirko Bortolotti moest het met een zevende tijd doen, terwijl Auer in de slotfase wegzakte naar P8. De negende plek ging naar Maximilian Paul, vlak voor Luca Stolz. Vermeulen stelde met een achttiende tijd teleur.

Race 1 op de Lausitzring begint zaterdag om 17.00 uur.

Uitslag DTM-kwalificatie race 1 Lausitzring

