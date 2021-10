Van der Linde mocht zaterdag ook op pole-position starten bij de eerste manche, die hij ook won. De Audi-piloot voerde zondag halverwege de sessie de lijst weer aan, maar zag achtereenvolgens Nico Müller, Mike Rockenfeller, Maini en Lucas Auer de eerste plek aan elkaar overgeven. Op het allerlaatste moment sloeg hij terug. Met 1'37.392 was Van der Linde 0.087 rapper dan de Mercedes van Auer.

Maini eindigde als derde op een tiende van Van der Linde. De Indiër wordt echter vijf plekken naar achteren gezet wegens het veroorzaken van een stevige crash in de eerste race op zaterdag. Hierdoor schoof Lawson een startplekje op.

Daniel Juncadella werd vierde, voor Alex Albon en Rockenfeller – die zaterdag aankondigde dat hij en Audi na vijftien jaar uit elkaar gaan. Ook Maximilian Götz en Marco Wittmann, derde en vierde in het kampioenschap, haalden de top-tien. Voor Wittmann is dat hoopgevend nadat het hem in de voorgaande sessies niet was gelukt. Zaterdag viel hij uit in de eerste race. Vincent Abril nestelde zich tussen Götz en Wittmann, op de negende plek.

Met drie punten voor de pole is Van der Linde nu de enige kopman in het kampioenschap. Hij deelde die plek tot de kwalificatie met Lawson (188 punten). Van der Linde heeft er nu 191. Met 'slechts' een vierde plek in de strijd voor pole krijgt Lawson er geen punten bij. Wittmann en Götz hebben beiden 165 punten.