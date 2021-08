Van der Linde breidt voorsprong uit met derde DTM-zege

Nadat het circuit de afgelopen maand na de overstromingen in de Duitse Eifel vooral als uitvalsbasis diende voor hulpdiensten, wordt er dit weekend eindelijk weer geracet op de Nürburgring. De korte variant van het Grand Prix-circuit vormt dit weekend het decor voor de vierde ronde van het vernieuwde DTM-kampioenschap.

Van der Linde imponeert vanaf pole

Net als op de circuits van Monza, Lausitz en Zolder ging ook op de Nürburgring de pole-position voor ten minste één van de twee races naar Audi-coureur Kelvin van der Linde. De Zuid-Afrikaan pakte zaterdagochtend de pole voor de eerste race van het weekend op zaterdagmiddag. De klassementsleider kreeg het bij de start flink aan de stok met Mercedes-coureur Philip Ellis en de BMW van Marco Wittmann. Het trio stevende drie wijd af op de eerste bocht, maar het was uiteindelijk toch Van der Linde die als leider uit de hairpin kwam. Niet veel later werd de race echter geneutraliseerd vanwege de stilgevallen Mercedes van Maximilian Buhk, waardoor Van der Linde bij de herstart opnieuw onder vuur kwam te liggen. Opnieuw nam Ellis de meeste snelheid mee naar de eerste bocht, maar kon Van der Linde aan de binnenkant van de hairpin wederom de leiding vasthouden.

Nadat hij de aanval van Ellis had afgeslagen kon Van der Linde vrij probleemloos naar zijn derde zege van het seizoen rijden. De Zuid-Afrikaan controleerde het tempo tot aan de finish, waar hij met vijf seconden voorsprong als eerste over de eindstreep kwam.

De tweede plaats leek lange tijd naar Ellis te gaan, maar de Mercedes-rijder werd geklopt door DTM-nieuwkomer Luca Stolz. De Duitser – dit weekend een van de gastrijders op de Nürburgring – startte zijn allereerste DTM-race vanaf de vijfde plek en rukte al snel op naar de derde plek. De Mercedes-coureur kon in de slotfase de tweede plaats afpakken van stalgenoot Ellis, die bij een inhaalactie op Alexander Albon de chicane had afgesneden. De Brits/Duitse coureur moest zijn plek teruggeven aan Albon en daarbij ook de Mercedes van Stolz voor laten gaan. Het leverde Stolz de tweede plek op bij zijn DTM-debuut. Ellis maakte het dubbele podium voor Mercedes compleet.

Mike Rockenfeller reed vanaf de zestiende startplek een indrukwekkende inhaalrace. Mede dankzij een lange eerste stint voor zijn pitstop kwam de Duitse Audi-coureur als vierde aan de finish. Maximilian Götz kwam als vijfde over de streep en klom daarmee naar de tweede plek in het kampioenschap. Wittmann moest met 25 kilogram succesgewicht aan boord genoegen nemen met de zesde plaats, waarmee hij wel de best geklasseerde BMW-rijder was. Sheldon van der Linde kwam als zevende over de streep nadat hij de race als achttiende was aangevangen. Ook Nico Müller reed een prima inhaalrace. Ondanks een zeventiende startplek en twee tijdstraffen van elk vijf seconden kwam de Zwitser nog in de punten als achtste over de streep. Daniel Juncadella en Arjun Maini maakten de top-tien compleet. Laatstgenoemde pakte daarmee zijn eerste punt in de DTM.

Teleurstellende race voor Lawson en Albon

Voor de Ferrari-coureurs liep de eerste race op de Nürburgring uit op een grote teleurstelling. Liam Lawson werd in de tweede bocht in de rondte getikt door Markus Winkelhock, die dit weekend als vervanger van Le Mans-deelneemster Sophia Floersch zijn rentree maakt in de DTM. Lawson zakte daardoor terug naar de staart van het veld en kwam niet verder dan een dertiende plek. Ook stalgenoot Alexander Albon werd in de rondte getikt toen hij op een ronde werd gezet door Maini. De Red Bull-coureur zou uiteindelijk niet eens de finish halen door wat leek op een technisch probleem aan zijn Ferrari.

Ook het DTM-debuut van Porsche eindigde in mineur. Michael Ammermuller moest al snel de strijd staken nadat de splitter van zijn Porsche 911 GT3 R in de openingsfase beschadigd was geraakt. Ook Christopher Haase haalde door schade aan zijn auto niet het einde van de race.

Uitslag DTM Nürburgring - Race 1