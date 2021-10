Van der Linde blijft in 2022 met Abt Audi in DTM

Van der Linde debuteerde eerder dit jaar in de DTM, waar sinds dit seizoen met GT3-bolides wordt gereden. Als tweevoudig GT Masters-kampioen en winnaar van de 24 uur van de Nürburgring voelde de Zuid-Afrikaan zich meteen als een vis in het water in de Duitse raceklasse. Met al zijn ervaring in de GT3’s was de Audi-rijder direct snel en stuurde hij zijn Audi R8 LMS GT3 dit seizoen al naar vier overwinningen en vijf pole-positions. Met nog één raceweekend te gaan maakt hij nog altijd kans op de titel, al zal hij daarvoor wel een achterstand van 14 punten op Liam Lawson moeten zien goed te maken.

Aan de vooravond van de seizoensfinale op de Norisring is vrijdag al bekendgemaakt dat Van der Linde ook volgend jaar weer zal racen in de DTM. De 25-jarige coureur zal ook in 2022 weer bij Abt Sportsline de kleuren van Audi vertegenwoordigen.

'DTM heeft alle verwachtingen overtroffen'

“Deelnemen aan de DTM is altijd al mijn droom geweest”, vertelt Van der Linde. “Abt Sportsline heeft deze droom uit laten komen. Het was geweldig om tijdens mijn allereerste raceweekend in de DTM op Monza meteen een race te winnen. Op de Red Bull Ring en in Assen hadden we twee moeizame weekenden, maar we zitten nog steeds in de titelrace, dat laat zien hoe sterk dit team is. Mijn jongens bij Abt zijn de besten van de hele paddock. Het is geweldig dat ik voor de seizoensfinale al weet hoe de zaken er volgend voor zullen staan. Dat geeft me extra motivatie.”

“De DTM heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Je wordt hier veel meer opgemerkt dan in alle raceklassen waaraan ik hiervoor heb deelgenomen. De DTM-weekenden zijn intens en het niveau ligt er extreem hoog.”

Abt in 2022 met minimaal twee bolides in de DTM

Als klantenteam van Audi heeft Abt dit jaar met drie bolides deelgenomen aan het eerste GT3-seizoen van de DTM. Naast Van der Linde reden ook Mike Rockenfeller en Sophia Floersch het hele jaar in een Audi R8 LMS GT3 van de renstal. Voor de twee laatste raceweekenden van het seizoen kwam er tevens een vierde Audi bij voor voormalig Formule E-kampioen Lucas di Grassi, die daarmee in stijl afscheid neemt van de Abt-familie.

Abt heeft al laten weten dat het volgend jaar naast de R8 voor Van der Linde op zijn minst nog een tweede auto zal inzetten in de DTM. Het is nog niet bekend wie volgend jaar de teamgenoot wordt van de Zuid-Afrikaan. Mike Rockenfeller zal het in ieder geval niet worden, aangezien vorige week bekend werd dat de voormalig DTM-kampioen en Le Mans-winnaar aan het einde van dit jaar de Audi-familie gaat verlaten.