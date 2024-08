Keert de Salzburgring terug op DTM-kalender? "Kan al in 2025"

De baas van de Salzburgring heeft er alle vertrouwen in dat zijn team 'al het huiswerk' heeft gedaan en gereed is om de DTM weer te verwelkomen. De laatste keer dat het Duitse kampioenschap naar het unieke Oostenrijkse circuit in Plainfeld ging, was in 1987. Vorig jaar bracht ADAC Motorsport-baas Thomas Voss al een bezoek aan de Salzburgring en naar verwachting zal hij nog eens naar het circuit afreizen om de huidige staat ervan te controleren.

"De ADAC zal ons in de komende weken bezoeken en de Salzburgring met zijn huidige stand van de technologie en de aanpassing van de race control bekijken", zegt circuitdirecteur Ernst Penninger tegen Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com. Gevraagd naar een indicatie over de kansen van de Salzburgring om terug te keren op de DTM-kalender, antwoordt Penninger: "Dat kan ik niet beoordelen, want dat is geheel aan de ADAC. Aan alle eisen is voldaan en het is nu een zaak voor de ADAC. De enige vraag is of het in 2025, 2026, 2027 of 2028 wordt. Maar het is al mogelijk om te denken aan 2025."

Het 4,2 kilometer lange circuit werd in 1969 officieel geopend en is sindsdien meermaals onder handen genomen. Een van de belangrijkste aanpassingen van de afgelopen jaren is een renovatie van de race control-kamer. Deze is nu voorzien van de nieuwste technologieën om de wedstrijdleider en zijn team te helpen bij het begeleiden van de races. Deze upgrade, waarmee het op F1-niveau is gekomen, kostte het circuit enkele honderdduizenden euro's. "We hebben nu een compleet nieuw, volledig gedigitaliseerd racecontrolesysteem", onthult Penninger. "Deze is in april afgerond en is sinds mei is het volledig operationeel. Technisch gezien zitten we nu op hetzelfde niveau als Spielberg," wijst hij naar de Red Bull Ring, "maar dan met nieuwere technologie omdat de cameratechnologie nieuwer is. We zijn moderner dan veel andere DTM-circuits en zouden geen moeite hebben met de Formule 1."

Geen problemen

Bovendien is de pitingang nu verbreed terwijl de pituitgang later dit jaar ook wat breder gemaakt zal worden. Volgens Penninger moet de capaciteit van het circuit geen probleem vormen voor de DTM. "We organiseren hier muziekfestivals met 17.300 campers", verklaart de circuitdirecteur. Voor hem staat vast: de DTM kan prima naar de Salzburgring afreizen. "Er zou geen reden zijn waarom de DTM hier niet zou kunnen racen. Maar het is puur een beslissing van de ADAC of ze hier willen racen."

De Salzburgring is vooral bekend om het organiseren van de 500cc-motorraces, van de jaren 70 tot en met de jaren 90. Daarnaast hebben onder meer het World Touring Car Championship, World SportsCar Championship, WK Superbikes races gereden op dit circuit. De DTM heeft hier in 1987 gereden, dat was de eerste en tevens laatste race van de Duitse raceklasse op de Salzburgring.