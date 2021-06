De kanshebbers in de DTM: Albon, Glock, Van der Linde en meer

#26 Esmee Hawkey (23) - Ranking: * (1 ster) 1 / 22 Foto door: DTM De vriendin van GT3-coureur Jordan Pepper had eigenlijk haar zinnen gezet op het World Endurance Championship maar vond op het laatste moment een stoeltje in de DTM. Vorig jaar won ze de Pro-Am in de Britse Porsche Carrera Cup, in 2019 kwam ze uit in de W Series. In het vrouwenkampioenschap kon Hawkey weinig potten breken met slechts één puntenfinish.

#12 Dev Gore (23) - Ranking: * (1 ster) 2 / 22 Foto door: DTM De Amerikaan reed in het verleden al een handvol GT3-races maar had het tijdens de DTM-tests nog zwaar. Bovendien stond hij in 2020 het gehele jaar langs de zijlijn. Hij zal dus eerst zijn ritme moeten vinden.

#99 Sophia Flörsch (20) - Ranking: ** (2 sterren) 3 / 22 Foto door: DTM Een grote stap voor de voormalig Formule 3-coureur, die geen relevante GT3-ervaring heeft. Floersch moet zich vooral verbeteren in de bochten en bij het remmen met het ABS-systeem. Als ze eenmaal gewend is aan de systemen, zou ze zo nu en dan voor een verrassing kunnen zorgen.

#10 Esteban Muth (19) - Ranking: **** (4 sterren) 4 / 22 Foto door: DTM De Belgische tiener kwam vanuit het niets de DTM binnen maar mag niet volledig onderschat worden: hij eindigde in 2019 in de Nieuw-Zeelandse Toyota Racing Series als vijfde en kwam eenmaal als winnaar over de meet. Met talenten als Liam Lawson (ook in de DTM te bewonderen) en Marcus Armstrong, en de ervaren Lucas Auer in het startveld geen slechte prestatie. DTM-collega Dev Gore eindigde datzelfde seizoen overigens als dertiende.

#36 Arjun Maini (23) - Ranking: ***** (5 sterren) 5 / 22 Foto door: DTM India hoopte een aantal jaar geleden in Maini een nieuwe Formule 1-ster gevonden te hebben, maar hij kwam niet verder dan de F2. Nu probeert hij het in de GT-racerij. Maini heeft geen GT3-ervaring en was tijdens de tests vooral in de kwalificatiesimulaties snel onderweg. Dat kan ook te maken hebben met de goede wegligging van zijn Mercedes. Hij zal zich in de lange stints moeten verbeteren.

#15 Christian Klien (38) - Ranking: ***** (5 sterren) 6 / 22 Foto door: DTM De voormalig Formule 1-coureur treedt aan met JP Motorsport, dat tot op heden vooral actief is geweest in de GT Open. De DTM wordt een heel ander liedje. Klien komt drie raceweekenden in actie. Het wordt interessant om te zien wat de ervaren coureur in de topliga van de GT3 teweeg kan brengen.

#18 Gary Paffett (40) - Ranking: ***** (5 sterren) 7 / 22 Foto door: DTM De tweevoudig DTM-kampioen maakt dit jaar zijn rentree maar mist door zijn Formule E-adviseursrol direct de eerste twee ronden van het kampioenschap. Bovendien heeft hij slechts drie van de vijf testdagen volbracht. Geen optimale voorbereiding, mede omdat hij nauwelijks successen gekend heeft in de GT3.

#16 Timo Glock (39) - Ranking: ****** (6 sterren) 8 / 22 Foto door: DTM Opnieuw een coureur met jarenlange Formule 1-ervaring. Glock heeft in het verleden bewezen vooraan mee te kunnen doen en zich goed aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. Lukt dat nu opnieuw? Hij heeft nauwelijks GT3-ervaring en ook het Schaeffler Paravan-stuursysteem is nieuw. Bovendien staat de M6 bekend als een lastige wagen.

#57 Philip Ellis (28) - Ranking: ****** (6 sterren) 9 / 22 Foto door: DTM De Zwitser met Brits-Duitse roots kent de auto en het Winward-team goed van hun samenwerking in de ADAC GT Masters. Tijdens de test stond hij er prima bij, maar hij ontbeert ervaring op het allerhoogste niveau.

#5 Vincent Abril (26) - Ranking: ****** (6 sterren) 10 / 22 Foto door: DTM De door Olivier Panis opgeleide Monegask was jarenlang GT3-fabrieksrijder van Bentley en pakte in 2015 de titel in de Blancpain Sprint Series. Een snelle man en kent het team van vorig jaar uit het GTWCE, maar veel DTM-circuits zijn hem nog onbekend.

#18 Maximilian Buhk (28) - Ranking: ******* (7 sterren) 11 / 22 Foto door: DTM De invaller van Gary Paffett voor de races op Monza en de Lausitzring. Een absolute GT3-prof. Het extra gewicht van het Space Drive-system compenseert hij met zijn lichaamsgewicht van slechts 55 kilogram. Buhk heeft een uitstekend overzicht in de duels maar leunt vaak iets te veel op zijn talent.

#9 Mike Rockenfeller (37) - Ranking: ******* (7 sterren) 12 / 22 Foto door: DTM De DTM-kampioen van 2013 is zeer geroutineerd maar heeft weinig GT3-ervaring. Hij zal zich in de kwalificaties moeten verbeteren, in de races kan hij als ‘bandenfluisteraar’ sterk voor de dag komen. Is zeer gemotiveerd en wil bij topteam Abt nog eenmaal bewijzen tot de absolute wereldtop te behoren.

#30 Liam Lawson (19) - Ranking: ******* (7 sterren) 13 / 22 Foto door: DTM Het Red Bull-talent uit Nieuw-Zeeland, dat ook in de Formule 2 races wint, heeft zijn zinnen volledig gezet op de Formule 1. Hij is dan ook de meest interessante jongeling van het DTM-veld, mede omdat hij ook in een GT3 erg snel is. Zijn doel is eenvoudig: teamgenoot Alexander Albon verslaan.

#11 Marco Wittmann (31) - Ranking: ******* (7 sterren) 14 / 22 Foto door: DTM De tweevoudig DTM-kampioen is een Class 1-specialist maar slaat ook in een GT3-bolide zeker geen modderfiguur, ondanks zijn beperkte ervaring. Zijn nadeel is dat hij geen teamgenoten heeft. Wittmann is echter een bijtertje dus we mogen van hem zeker wat verwachten.

#8 Daniel Juncadella (30) - Ranking: ******* (7 sterren) 15 / 22 Foto door: DTM De Spanjaard keert na zijn intermezzo met R-Motorsport terug bij Mercedes. Zijn doel is helder: kampioen worden. Hij scoorde in 2019 de meeste punten van de vier Aston Martin-coureurs en is ook in de GT3 vlot, maar vaak speelt zijn Spaanse temperament hem parten. Weet goed om te gaan met de banden.

#37 Nick Cassidy (26) - Ranking: ******** (8 sterren) 16 / 22 Foto door: DTM De Nieuw-Zeelander die bij F1-clashes invalt voor Alex Albon staat ook bekend als buitengewoon snelle rijder. Dat bewijst hij ook regelmatig in de Formule E. Bovendien heeft hij al titels in de Japanse Super GT en Super Formula op zak. Hoewel hij slechts één dag in de DTM testte, kent hij de Ferrari goed.

#23 Alex Albon (25) - Ranking: ******** (8 sterren) 17 / 22 Foto door: DTM Na zijn vertrek als teamgenoot van Max Verstappen vond Red Bull voor Alex Albon onderdak in de DTM om racefit te blijven. Hij komt echter niet alle races in actie: tijdens de F1-clashes is hij afwezig. Albon staat onder druk en zal Helmut Marko moeten bewijzen een nieuwe kans te verdienen. Daarvoor zal hij Liam Lawson moeten verslaan.

#22 Lucas Auer (26) - Ranking: ******** (8 sterren) 18 / 22 Foto door: DTM Met vijf DTM-overwinningen behoort het neefje van Gerhard Berger tot de betere coureurs maar ook hij zal moeten wennen aan de GT3-bolide. Weinig coureurs zijn zo gefocust als Auer, die op eigen initiatief GT3-races van zijn team Winward bijwoonde om te leren.

#4 Maximilian Götz (35) - Ranking: ********* (8 sterren) 19 / 22 Foto door: DTM Met viermaal de snelste tijd in vijf testdagen heeft de GT3-specialist zichzelf in de favorietenrol gewrongen. De overstap van HTP in de ADAC GT Masters naar HRT in de DTM lijkt hem goed te hebben gedaan. Zijn zwakke plek? Niet de sterkste rijder in de duels.

#51 Nico Müller (29) - Ranking: ******** (8 sterren) 20 / 22 Foto door: DTM De afgelopen twee DTM-seizoenen was de Zwitser de enige die het kampioen Rene Rast nog echt lastig kon maken. Dit jaar wil hij eindelijk kampioen worden. Dat hij een strijder is, heeft hij in 2020 al bewezen. En tijdens zijn deelname aan GT3-klassiekers was hij keer op keer snel.

#31 Sheldon van der Linde (22) - Ranking: ********* (9 sterren) 21 / 22 Foto door: DTM De BMW-jongeling scoorde vorig jaar zijn eerste DTM-overwinning en liet daarmee zien wat hij kan. Bovendien komt hij uit de GT3-scene en is daar beresterk. De DTM volgens het nieuwe GT3-format is zijn grote kans. Kan hij zijn oudere broer verslaan?