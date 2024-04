Aitken profiteert en wint eerste DTM-race Oschersleben, P9 voor Vermeulen

Op een zonovergoten Oschersleben kon het DTM-veld beginnen aan de eerste race van het seizoen. Jack Aitken was eerder op de zaterdag de snelste en in de kwalificatie op de baan in Saksen-Anhalt en mocht dus vanaf P1 beginnen. Emil Frey-teamgenoot en de enige Nederlander in het veld Thierry Vermeulen moest vanaf de elfde stek moest beginnen.

Om 13.30 uur werd het veld in gang getrokken door de safety car. Aitken en Mirko Bortolotti mochten nadat de safety car verdween het tempo bepalen en het was eerstgenoemde die goed van start ging en de kop hield. Bortolotti moest nog alle zeilen bijzetten om Ricardo Feller achter zich te houden. Daarachter was het flink duwen en trekken - en er werd hier en daar wat carbon uitgewisseld - maar grote incidenten bleven uit. Vermeulen kon zijn elfde stek niet vasthouden en werd al vroeg gepasseerd door Luca Engstler in de Lamborghini.

Aitken domineert openingsfase

Aitken sloeg vroeg een gat naar Bortolotti, die Feller door stevig verdedigen achter zich wist te houden. Vemeulen bevond zich ondertussen in een mooi gevecht en kon wat speldenprikjes uitdelen voor de coureur op plek elf, Kelvin van der Linde. Meer dan dat zat er overigens niet in, want passeren lukte niet.

Bortolotti riep na een kwartier rijden dat er iets met de achterkant van de auto mis was. De Italiaan zag Aitken verdwijnen en Feller kon met speels gemak aanhaken. Dat er iets niet goed was bij de SSR Performance-wagens was duidelijk nadat Nicki Thiim, die in de kwalificatie hard crashte, zijn auto vroegtijdig in de garage parkeerde en uitviel.

Rond de tiende plek werd het gevecht met de ronde heviger. Luca Engstler hield de achtervolgers op en Kelvin van der Linde kon er maar niet langs. Vermeulen besloot daarna vroeg naar binnen te duiken om de verplichte pitstop als eerste uit te voeren. De Ferrari-coureur tikte daar vlak voor nog Van der Linde aan, maar beide heren konden zonder schade weg. Van der Linde slaagde vlak daarna er wel in om Engstler voorbij te steken. Helemaal fair was het niet, want de Zuid-Afrikaan tikte Engstler duidelijk een stukje verder door waardoor hij er langs kon. Later maakte de wedstrijdleiding bekend dat Van der Linde inderdaad de grens over ging en daardoor zijn plek aan Engstler moest teruggeven.

Dörr verliest achterwiel

Net na een half uur kwam het eerste opvallende moment. Ben Dörr - die jongeling van McLaren - reed rustig zijn rondjes over het asfalt toen ineens een achterband losliet. Dörr wist dat daardoor het einde verhaal voor zijn race was en een full course yellow was het gevolg. Marco Wittmann had enorme mazzel qua timing van de full course yellow. De BMW-coureur dook nét op tijd naar binnen en kwam op P2 naar buiten. Even later werd de safety car naar buiten gestuurd en zo werd het veld weer bij elkaar gebracht. Ondertussen was Vermeulen onder de safety car voorbij Van der Linde en Engstler gesneld, waardoor de Emil Frey-rijder op P10 terechtkwam.

Met nog een kwartier te gaan mocht Wittman het veld in gang trekken. De 34-jarige uit Fürth trok direct een gat, waarachter Aikten alles op alles moest zetten om Feller achter zich te laten. Feller verloor door het aanvallen uiteindelijk een plek aan Bortolotti, die een prachtige inhaalactie plaatste en zich zo weer naar een podiumplaats knokte.

Drama BMW

Met een minuut of vijf te gaan ging het helemaal mis met de BMW M4 van Wittmann. De benzinedruk aan boord van de auto viel weg en hij verloor de leiding aan Aitken. Even later moest de coureur zelfs zijn Schubert aan de kant van het circuit parkeren. De safety car werd de baan op gestuurd en het was nog even de vraag of de race weer een herstart zou krijgen. De wedstrijdleiding besloot uiteindelijk om de laatste ronde gewoon af te werken en dus moest Aitken nog een keer alles op alles zetten.

Dat deed de Brit met verve. Hij vertrok als een speer en hield de rest van het veld zonder enige moeite achter zich. Feller had iets meer problemen om voor Sheldon van der Linde voor te blijven, maar eerstgenoemde hield uiteindelijk zijn podiumplaats in handen. Aitken won zo de race, voor Bortolotti en Feller. Vermeulen bekroonde een strakke race met P9.

Zondag vindt de tweede race van het weekend plaats. De kwalificatie begint om 09.55 uur, waarna de race opnieuw om 13.30 uur van start gaat.

Uitslag DTM race 1 Oschersleben

Volgt spoedig