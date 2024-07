Aitken pakt pole voor race 1 DTM Norisring, Vermeulen zestiende

Vanwege de lengte van het stratencircuit - slechts 2,162 kilometer - werd de DTM-kwalificatie op de Norisring in twee groepen verreden. De eerste groep begon om 9.00 uur met een kwalificatie van twintig minuten. Deze groep omvatte de coureurs die in de vrijdagtrainingen op even posities waren geëindigd, waaronder Thierry Vermeulen, Ricardo Feller, Marco Wittmann en Sheldon van der Linde.

De coureurs meldden zich al relatief vroeg op de baan, maar echt snelle rondetijden werden er niet genoteerd in de eerste tien minuten van de kwalificatie. Maro Engel voerde halverwege de sessie het tempo aan met 50.957, waarmee hij bijna twee seconden langzamer was dan de snelste tijd van de vrijdag. Zelfs met slechts tien auto's op de baan was het zoeken naar ruimte om een ronde in vrije lucht te rijden, zeker toen de laatste minuten wegtikten en de coureurs pas echt gingen aanzetten voor een snelle ronde. Met zeven minuten te gaan snelde Vermeulen naar de snelste tijd met 49.778, vlak voor Arjun Maini.

Niet veel later dook Van der Linde er met een tiende van een seconde onderdoor, maar de strijd was nu pas echt losgebarsten. Van der Linde verbeterde namelijk naar 49.235, gevolgd door de Lamborghini's van Nicki Thiim en Franck Perera. Van der Linde scherpte later de tijd aan naar 49.061, Perera was toen slechts 29 duizendsten langzamer dan de Zuid-Afrikaanse BMW-coureur. Aan die posities veranderde niks, waardoor Van der Linde zeker was van de eerste startrij. Engel moest genoegen nemen met P3 door een verbetering in zijn laatste ronde, gevolgd door Maini, Wittmann, Feller, Thiim, Vermeulen, Maximilian Paul en Clemens Schmid.

Aitken voorkomt eerste startrij voor Van der Linde-broers

Om 09.25 uur ging de tweede kwalificatiegroep de baan op voor de sessie van twintig minuten. Dit keer kwamen coureurs als Luca Stolz, Jack Aitken, Lucas Auer, René Rast en regerend DTM-kampioen Thomas Preining in actie. Deze sessie volgde hetzelfde stramien: in de eerste minuten bleef het nog rustig en in de slotminuten begonnen de aanvallen op de tijd van Van der Linde. Mirko Bortolotti kwam als eerste echt in de buurt van de snelle tijden dankzij 49.154, waarmee hij Kelvin van der Linde op drie honderdsten van een seconde hield. Auer sloeg echter toe en sprong naar 49.148 terwijl Bortolotti antwoordde met exact dezelfde tijd, waardoor de Italiaanse Lamborghini-coureur P2 bleef. Van der Linde schoot echter naar 49.007, waardoor de Van der Linde-broers plots de eerste startrij zouden delen. Heel lang duurde dat feest niet, want Aitken verbeterde naar 48.965 en voorkwam dat dus. Vervolgens duwde Bortolotti op de valreep Kelvin van der Linde naar de derde plek. Rast, Auer, Stolz, Preining, Luca Engstler, Ayhancan Güven en Ben Dörr maakten deze top-tien compleet.

De snelste coureurs van de twee kwalificatiegroepen delen de eerste startrij, gevolgd door de nummers twee die de tweede startrij delen en zo gaat het door tot de nummers tien van beide sessies die de laatste rij delen. Daardoor start Aitken voor Sheldon van der Linde, terwijl Bortolotti en Perera delen de tweede startrij. Vermeulen zal vanaf de achtste startrij beginnen in race 1, op de zestiende plek.

De eerste race van het weekend op de Norisring begint zaterdag om 13.30 uur. Zondagochtend is er opnieuw een kwalificatie in twee groepen: dan zullen eerst de coureurs van de oneven posities van de vrije training in actie komen.

Uitslag DTM-kwalificatie 1 Norisring

Uitslag volgt.