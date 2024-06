Aitken overtuigend naar pole race 1 DTM Zandvoort, Vermeulen P15

Vanwege opruimwerkzaamheden op de baan begon de kwalificatie voor race één van DTM Zandvoort vijf minuten later dan gepland, om 09.55 uur. Het was iets frisser dan de start van de vrijdag, al waren de omstandigheden met 14 graden buitentemperatuur en 18 graden asfalttemperatuur nog redelijk. Net als in de kwalificatie voor race twee besloten meerdere coureurs om enkel een outlap te rijden en direct weer de pitstraat op te zoeken om voor het laatste deel van de kwalificatie de aanval te openen. Iemand die opnieuw een uitzondering vormde, was Kelvin van der Linde. Hij besloot gebruik te maken van de koele, stille baan om met zijn Audi Abt Sportsline naar een 1.33.063 te gaan in zijn tweede snelle ronde. Zo had de Zuid-Afrikaan al een aardige bankerlap neergezet, wetende dat de poletijd van gisteren - hoewel op een warmere baan - op 1.32.780 stond.

Van der Linde bleef doorgaan en alsmaar verbeteren: van 1.32.469 naar 1.32.467. Hij wist echter ook dat het niet genoeg zou zijn voor de pole, want Maximilian Paul dook er in de Lamborghini met een tiende van een seconde onderdoor. De polesitter van race twee had de snelheid er dus goed in zitten, maar met acht minuten te gaan was het spitsuur op de baan en moesten de snelle tijden van het merendeel van het twintigkoppige veld nog komen.

Veel coureurs kwamen in de buurt van de tijd van Paul, waaronder Luca Stolz, Mirko Bortolotti en Nick Thiim. Paul was net als Van der Linde al klaar met de kwalificatie en moest hopen dat zijn snelste tijd zou blijven staan, maar met vier minuten te gaan sloopte Jack Aitken die dromen met een flinke knal: de Brit van Emil Frey Racing ging naar 1.31.762 en sloeg daarmee een gat van een halve seconde naar Ricardo Feller. Clemens Schmid verraste vervolgens door met zijn McLaren naar de tweede tijd te gaan, al bleef het gat op vier tienden van een seconde staan. Arjun Maini was ook weer in zijn sas in de Mercedes van Team HRT en maakte de sprong naar de derde tijd. Schmid verbeterde nog wel zijn tijd, maar niet zijn positie.

Veel ogen waren in de slotminuten gericht op Sheldon van der Linde, die de snelste was in sector 1 maar vervolgens zijn ronde na een fout moest afbreken - waar hij uiteraard flink van baalde, want hij moest nu genoegen nemen met P6. Eén ding veranderde er niet in deze slotfase: Aitken bleef onbedreigd bovenaan staan en veroverde zo dus de pole-position voor race 1. Hij had een aanzienlijk betere kwalificatie dan teamgenoot Thierry Vermeulen, die vrijdag nog verraste met de derde tijd in de kwalificatie voor race 2. De enige Nederlander van het DTM-veld kwam zeven tienden tekort en zal dus race 1 van P15 moeten aanvangen. Schmid zal Aitken vergezellen op de eerste startrij, gevolgd door Maini, Feller, Lucas Auer, Sheldon van der Linde, René Rast, Thiim, Paul en Stolz.

De eerste race van het DTM-weekend op Zandvoort gaat zaterdag om 13.30 uur van start.

Uitslag Q1 DTM Zandvoort