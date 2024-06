Aitken ongenaakbaar in race 1 DTM Zandvoort, Vermeulen P15

Onder een stralend zonnetje mocht polesitter Jack Aitken het tempo bepalen bij de start van de eerste race. De Brit was kwam uitstekend weg en wist weg te rijden van Clemens Schmid, die in zijn spiegels moest kijken omdat Arjun Maini meteen de druk er opzette. In het drukke veld werden hier en daar lichte tikjes uitgedeeld, waaronder een aan Thierry Vermeulen in de Hunserug, maar geen van die incidenten leidde tot een crash. Vermeulen had verder een prima start: de thuisheld was twee plaatsen opgeklommen in de openingsronde en reed zo rond op P13. In duel met Marco Wittmann - waarbij Vermeulen een waarschuwingsvlag te zien kreeg voor het van de baan forceren - verloor hij echter een positie en al snel meldde Ayhancan Güven zich ook bij de Nederlander, maar die kon de Porsche achter zich houden.

Vooraan had Aitken de touwtjes stevig in handen. De Emil Frey Racing-coureur bouwde zijn voorsprong mondjesmaat uit terwijl Schmid op zijn beurt wegreed bij Maini. Die kwam nu onder druk te staan van René Rast. Achter hem volgde een lange sliert GT3-auto's, waar hier en daar toch de nodige gevechten te vinden waren ondanks de uitdaging om hier iemand te passeren. Om dan toch wat te forceren, probeerden Schmid, Ricardo Feller, Sheldon van der Linde, Nicki Thiim, Vermeulen en Luca Engstler om voor de undercut te gaan. Zij kwamen bij de eerste mogelijkheid tijdens het pit window binnen voor hun verplichte pitstop in de hoop in wat meer vrije lucht het verschil te maken. Raceleider Aitken volgde een ronde later als antwoord op die pitstops, evenals Mirko Bortolotti, Luca Stolz, Kelvin van der Linde en Ben Dörr.

Dat inhalen op de baan ook mogelijk is, toonde Sheldon van der Linde door in Scheivlak zijn BMW naast de Lamborghini van Bortolotti te zetten, die meteen een plaats verloor aan Thiim. In de pitstraat verloor Vermeulen wel wat tijd ten opzichte van de concurrentie, waardoor hij van P14 naar P16 zakte. Vooraan was Rast de grote winnaar van de pitstopronde, want hij was Maini en Schmid - die ook al van positie waren gewisseld - voorbijgegaan en lag zo dus op de virtuele tweede plek. Wittmann reed het langste door en lag enkele ronden aan de leiding, maar viel na zijn pitstop terug tot de tiende plek - nog altijd zeven plaatsen winst. Op de nieuwere banden slaagde de Duitse er echter in naar de zevende plaats op te stoven.

Vooraan was het een gedane zaak voor Aitken, op wie vandaag geen maat stond. Hij verzilverde zijn pole en pakte zijn tweede zege van het DTM-seizoen. Rast was snel in de duinen, maar kon niet genoeg tempo vinden om aan te haken bij Aitken. Maini moest genoegen nemen met de derde plaats, waarmee hij Schmid naast het podium duwde. Lucas Auer, Sheldon van der Linde, Wittmann, Feller, Bortolotti en Luca Stolz maakten de top-tien compleet. Vermeulen kon na de langzamere pitstop niets meer uithalen en kwam als vijftiende - van de zestien door vier uitvalbeurten - over de streep.

Zondag zal race twee op Zandvoort later beginnen dan normaal. Deze begint om 16.30 uur, zodat DTM-coureurs met Le Mans-verplichtingen kunnen meedoen aan de test op het Circuit de la Sarthe. Voor de duur van de race doet dat niks: die blijft staan op zestig minuten en één ronde. Vermeulen vangt die race van een veel betere positie aan: P3.

Uitslag Race 1 DTM Zandvoort

Uitslag volgt.