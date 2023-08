Aitken pakt eerste DTM-zege op Lausitzring, Vermeulen in top-tien

In de eerste kwalificatie van de DTM op de Lausitzring verzekerde Jack Aitken zich van de pole-position, voor Mirko Bortolotti en Lucas Auer. De teamgenoot van de Emil Frey Ferrari-coureur, de Nederlander Thierry Vermeulen, kende eveneens een goede kwalificatie waarin hij beslag legde op de zevende startpositie. Kampioenschapsleider Thomas Preining moest het intussen doen met de zestiende startplek.

Aitken startte goed en begon zodoende als leider aan de race, terwijl Bortolotti de druk van Auer weerstond. Verder naar achteren tikte Preining de Lamborghini van Franck Perera aan, die op zijn beurt in aanraking kwam met de Audi van Luca Engstler. Laatstgenoemde strandde in het grind en veroorzaakte daarmee een safety car, terwijl Perera in de pits uitviel met terminale schade. De stewards wezen Preining aan als veroorzaker, waardoor hij voor straf drie long lap-penalty's moest inlossen.

Ook bij de herstart hield Aitken stand, waarna hij bij de start van het pitstopwindow na twintig minuten al een marge van een seconde had opgebouwd. De Brit wachtte even met zijn pitstop en zag Bortolotti daardoor profiteren van de undercut, maar hij kon de Lamborghini in zijn outlap alweer passeren om de leiding te heroveren. Aitken liep vervolgens weer zo'n twee seconden weg bij Bortolotti om zo zijn eerste overwinning in DTM te behalen. Hij werd daarmee de negende winnaar in negen races in 2023, terwijl hij Emil Frey Racing de eerste overwinning in het kampioenschap bezorgde. Bovendien was het de eerste zege van de Ferrari 296 GT3 in DTM.

Bortolotti kon geen vuist maken ten opzichte van Aitken, maar werd desondanks tweede om daarmee de tweede plek in de titelstrijd over te nemen. Kelvin van der Linde ging na de pitstops voorbij aan Auer om de derde podiumplek op te eisen. Voor Auer restte dus P4, voor regerend kampioen Sheldon van der Linde en Luca Stolz. Ricardo Feller bleef René Rast voor en werd zodoende zevende, terwijl Thierry Vermeulen twee plekjes verloor ten opzichte van zijn startpositie, maar desondanks wel keurig punten pakte met de negende plek. Marco Wittmann completeerde de top-tien, terwijl Preining zich na zijn drievoudige long lap-straf nog naar P15 en het laatste puntje knokte.

Zondag werkt de DTM opnieuw een kwalificatie en een race af op de Lausitzring. De kwalificatie begint om 9.35 uur, de race wordt om 13.30 uur gestart.

Uitslag race 1 DTM Lausitzring