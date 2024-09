Aitken boekt dominante DTM-zege op Sachsenring, Vermeulen pakt punten

In de kwalificatie voor de eerste DTM-race op de Sachsenring klokte Jack Aitken de tweede tijd, maar een gridstraf voor snelste man Thomas Preining leverde de Brit pole-position op. Die positie wist Aitken bij de start vast te houden door te verdedigen ten opzichte van Mirko Bortolotti in de SSR Lamborghini. Gedurende de openingsfase liep de Emil Frey Ferrari-coureur steeds verder weg bij zijn naaste achtervolger en tegen de tijd dat het pitwindow opende, reed hij al vier seconden voor de Italiaan in de Lamborghini. Bortolotti probeerde vervolgens een undercut, maar ondanks een langzame stop kwam Aitken een ronde later gewoon weer als virtuele leider terug op de baan.

In het restant van de race van een uur behield Aitken zijn voorsprong, om uiteindelijk met 1,8 seconde voorsprong zijn derde overwinning van het seizoen te boeken. Bortolotti deed goede zaken in de titelstrijd door tweede te worden, wat genoeg was om zijn achterstand van zes punten om te buigen in een voorsprong van zes punten. Maro Engel deed ook goede zaken in de titelstrijd door Luca Stolz te verslaan in de strijd om het laatste plekje op het podium, terwijl Arjun Maini op de vijfde plek de derde Mercedes-coureur was.

Preining werd zesde in de openingsrace op de Sachsenring, terwijl René Rast zich vanuit de achterhoede met een afwijkende strategie knap naar de zevende plaats knokte. Kampioenschapsleider Kelvin van der Linde moest genoegen nemen met de achtste plek en is zijn eerste plaats in de titelstrijd dus kwijtgeraakt. Zijn jongere broertje Sheldon van der Linde stelde de negende plaats veilig, met DTM-debutant Jordan Pepper als vervangen van de geblesseerde Christian Engelhart op een solide tiende plaats. De Zuid-Afrikaan bleef zodoende Thierry Vermeulen voor. De Nederlander van Emil Frey Racing begon vanaf de zevende plek aan de race, maar viel uiteindelijk terug naar de elfde plek. Lucas Auer, Marco Wittmann, Nicki Thiim en Maximilian Paul stelden de overige punten veilig in de eerste DTM-race in Saksen.

De DTM-coureurs komen zondag wederom tweemaal in actie. Om 9.20 uur beginnen ze aan de tweede kwalificatie, om 13.30 uur gevolgd door de tweede hoofdrace.

Uitslag race 1 DTM Sachsenring