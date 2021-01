‘Honda geïnteresseerd in DTM-deelname en zoekt klantenteam’

Red Bull kondigde na de jaarwisseling aan dat er een DTM-programma op poten wordt gezet. Liam Lawson werkt daarbij (mits corona het toelaat) het hele seizoen af, terwijl Alexander Albon instapt als hij geen verplichtingen als Formule 1-reserve heeft. Donderdag kwam naar buiten dat Red Bull hiervoor hoogstwaarschijnlijk gebruik gaat maken van de Ferrari 488 GT3. Een enigszins verrassende keuze, want in de F1 werkt men in 2021 nog altijd samen met Honda en de autofabrikant heeft met de NSX GT3 ook een geschikte bolide in huis voor de DTM.

De keuze van Red Bull voor Ferrari zorgde voor de veronderstelling dat Honda geen interesse zou hebben in een entree in de DTM, maar niets is minder waar. Dat beweert JAS Motorsport, het Italiaanse bedrijf dat de NSX GT3 ontwikkelt en bouwt voor Honda. De interesse is meer dan aanwezig, zo vertelde Mads Fischer tegenover Motorsport.com, maar op dit moment is er nog geen klantenteam bereid geweest om de auto’s af te nemen voor inzet in de DTM.

“Het feit dat Red Bull een ander merk dan Honda kan kiezen houdt niet in dat het Japanse bedrijf geen interesse heeft in de DTM. Het tegendeel is waar!”, aldus Fischer. “Wij bouwen de NSX GT3’s, maar het is niet aan ons om te beslissen of ermee geracet wordt. Dat is aan Honda, die een relevant klantenteam moet zien te vinden. Dit geldt voor alle kampioenschappen met klantenauto’s waarin wij namens Honda Racing steun leveren. Ik kan echter stellen dat zowel wij als Honda erg geïnteresseerd zijn in de DTM, dus we moeten afwachten of een team bereid is om NSX GT3’s in te zetten.”

Voor het eerste seizoen van de DTM onder de nieuwe GT3-reglementen heeft men vooralsnog zes teams en vier bevestigde fabrikanten weten te strikken. Abt Sportsline staat met twee Audi R8 LMS Evo’s aan de start van het Duitse kampioenschap, terwijl 2 Seas Motorsport en Jenson Team Rocket RJN allebei hebben gekozen voor de McLaren 720S GT3. GruppeM Racing maakt haar entree met de Mercedes-AMG GT3 Evo, terwijl de Red Bull-inschrijving volgens informatie van Motorsport.com kiest voor de Ferrari 488 GT3. Ook Team Rosberg heeft aangekondigd present te blijven in de DTM, maar het is nog niet bekend met welk materiaal zij aan de start verschijnen.