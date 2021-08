IJzersterke Albon pakt eerste DTM-zege op de Nürburgring

Albon mocht de tweede race van het DTM-weekend in de Duitse Eifel van pole-position aanvangen en bleef mede dankzij die goede uitgangspositie de nodige chaos achter hem voor. De AF Corse-rijder had vanaf pole-position een goede start en dook daardoor voor de Mercedes van Daniel Juncadella als leider de eerste bocht in. Michael Ammermuller wist daarachter ten koste van Marco Wittmann de derde plek af te pakken.

Albon domineert ondanks safety cars

Het hele veld kon echter al snel van het gas nadat de wedstrijdleiding in de tweede ronde de safety car de baan op had gestuurd. Maximilian Buhk was na een incident met Mercedes-stalgenoot Lucas Auer gecrash in de pitmuur. Buhk kon de AMG GT3 wel nog op eigen kracht op een veilige plek parkeren, waardoor het hele veld in ronde vier weer vrij kon worden gegeven. Albon was opnieuw als beste weg bij de herstart en hield daarmee de leiding.

Kort na de verplichte pitstop van Albon werd de safety car opnieuw de baan op gestuurd om de stilgevallen Mercedes van Hubert Haupt weg te halen. Bij de herstart lag Albon negende met de Ferrari, maar was hij wel de eerste rijder in de rangorde die al de pits had opgezocht. Desondanks knokte de 25-jarige Red Bull-coureur zich knap een weg naar voren, terwijl Juncadella – die virtueel tweede lag – klem zat in het verkeer. Na 25 ronden nam Albon de leiding over van Christian Klien en was de strijd om de zege beslist: na 38 rondjes kwam Albon als eerste over de finish en pakte hij met bijna vijf seconden voorsprong zijn eerste overwinning in DTM. Het markeerde tevens de tweede zege dit seizoen voor AF Corse, dat daarmee als eerste dit jaar met twee rijders heeft weten te winnen in de Duitse raceklasse. Liam Lawson pakte aan het begin van het seizoen namelijk al de zege op het circuit van Monza.

In tegenstelling tot Albon zat Juncadella lang klem achter Klien en Nico Muller, wat de Spanjaard aan de finish de tweede plek opleverde. Marco Wittmann maakte namens BMW het podium compleet, nadat hij de Mercedes van Maximilian Gotz had ingehaald. Gotz kwam in de slotfase ook nog onder druk te staan van de Lamborghini van Esteban Muth, maar Gotz hield ternauwernood stand op de vierde plaats. Met een vijfde plek tekende Muth wel voor zijn beste resultaat in de DTM tot dusver.

Lucas Auer kwam ondanks een spin vroeg in de race als zesde aan de finish, voor de Mercedes van Arjun Maini en Timo Glock in de BMW. Laatstgenoemde scoorde daarmee zijn allereerste punten van het seizoen. Vincent Abril en Nico Muller maakten de top-tien compleet.

Van der Linde houdt klassementsleiding ondanks uitvalbeurt

Klassementsleider Kelvin van der Linde was een van de negen rijders die niet het einde van de race haalde. De Zuid-Afrikaan kwam bij de tweede herstart in contact met de Ferrari van Liam Lawson, waarna de Audi-coureur niet meer ontweken kon worden door stalgenoot Mike Rockenfeller. Voor de beide Audi-coureurs betekende het meteen het einde van de race. Lawson – die voor het incident een drive-through penalty aan zijn broek kreeg – zou later ook de race moeten staken.

Ondanks zijn nulscore houdt Van der Linde wel de leiding in de strijd om het kampioenschap. De Zuid-Afrikaan reist met 33 punten voorsprong op Maximilian Götz naar de Red Bull Ring, waar op 4 en 5 september het volgende raceweekend op het programma staat. Wittmann staat derde op 35 punten achterstand. Albon volgt op 47 punten achterstand op de vierde plaats.

Uitslag DTM Nürburgring - Race 2