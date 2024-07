Hoe de Norisring in een verbazingwekkende tijd wordt opgebouwd

Dit weekend wordt de 81e straatrace op de Norisring gehouden. Het vereist een hoop mankracht om Neurenberg gereed te maken voor de DTM-race, die sinds de wedergeboorte van de raceklasse in 2000 op de kalender staat. Motorsport Club Nuremberg is verantwoordelijk voor het organiseren van het evenement, en moet de openbare wegen van de stad omvormen tot een vermakelijk, functioneel en bovenal veilig racecircuit.

Ieder jaar werken zeshonderd vrijwilligers in totaal tienduizend uur om de DTM-race te faciliteren. In tegenstelling tot Formule 1-straatraces als Monaco en Singapore, waar de organisatie weken van tevoren begint met het opzetten van het circuit, krijgt het team in de Duitse stad slechts veertien dagen de tijd. Ook het afbreken van het evenement duurt slechts zeven dagen.

Voor de veiligheid van de coureurs wordt er vijf kilometer aan driedubbele crashbarrières rondom het circuit geplaatst, naast vijf kilometer aan normale veiligheidshekken, een kilometer aan betonnen muur en meer dan 110 sets bandenstapels. Naast veiligheid zijn er meer essentiële voorzieningen nodig op en rondom het circuit. Zo wordt er ook drie kilometer aan watertoevoer en -afvoer aangelegd, net als vijf kilometer aan stroomkabels. Natuurlijk ontvangt het evenement ook bezoekers, en dus worden er grote tribunes gebouwd met een totale capaciteit van 25.000 mensen. Als dat niet al genoeg was, moeten de vrijwilligers ook het gebied rondom het circuit afzetten, waarvoor twaalf kilometer aan hekken worden gebruikt.

Marco Wittmann, Project 1 Motorsport BMW M4 GT3 Foto door: ADAC Motorsport

Marco Wittmann kijkt zoals gewoonlijk uit naar de straatrace. De Duitser zal met een goed gevoel afreizen naar de stad in Beieren, aangezien hij de laatste raceoverwinning in Zandvoort op zijn naam zette. “Het evenement in Neurenberg is een hoogtepunt voor me”, vertelt de DTM-kampioen van 2014 en 2016. Als coureur voor één van de vier Duitse merken op de grid, BMW, heeft Wittmann op de Norisring veel support. “Dat is ieder jaar iets bijzonders. Maar ik vind de sfeer bij het enige stratencircuit op de kalender ook altijd speciaal.”