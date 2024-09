Hoe een monteursfout Vermeulen zijn eerste DTM-zege kostte

Op zondagochtend verraste Thierry Vermeulen door zijn eerste pole-position in de DTM te veroveren. De Nederlandse coureur van Emil Frey Racing was acht duizendsten van een seconde sneller dan Kelvin van der Linde en mocht dus de tweede race op de Sachsenring vanaf de eerste startplek aanvangen. Vanaf die positie kende Vermeulen een goede start, waarna hij zelfs twee seconden wegreed van Luca Stolz, die de tweede plaats had overgenomen. Er leek weinig aan de hand voor de 22-jarige Nederlander, totdat zijn pitstop onder het vergrootglas van de stewards kwam te liggen. Niet veel later volgde een straf: één penalty lap. De timing kon niet slechter, aangezien de straf na een safety car-fase kwam en Vermeulen zo twee posities verloor en als derde over de streep kwam.

"Ik wist niet precies wat er aan de hand was", zei Vermeulen in een interview met Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, direct na de race. Aanvankelijk vermoedde Vermeulen dat zijn crew de banden te vroeg had geprepareerd, maar de overtreding van de regels werd ook op tv niet echt uitgelegd. Dus wat was er gebeurd? Het was vooral een geval van onoplettendheid van de monteur linksachter. “Tijdens de pitstop moet degene die het wiel monteert altijd minstens één hand aan de band hebben", legt Jürg Flach, hoofd techniek van Emil Frey, uit. "Omdat hij zijn bril nog moest aanpassen, was dat even niet het geval. Hij weet precies wat er aan de hand is en zou het liefst in de grond zakken."

"Iedereen die de pitstop doet, weet dat", vervolgt Flach het interview met Motorsport-Total.com. "Er is geen verklaring - hij weet het niet." Op de camerabeelden is te zien dat de monteur later dan zijn collega's aan de rechterkant met de band uit de pits komt en deze op zijn voet legt - en zijn handen enkele seconden niet aan de band heeft. Dit is in DTM verboden om veiligheidsredenen, omdat de band altijd onder controle moet zijn nadat hij over de lijn is gegaan naar de zogenaamde 'fast lane' om mogelijke ongelukken te voorkomen. De straf was dus bijzonder bitter voor Vermeulen, die zo zijn eerste zege misliep.

Alles gegeven

Vermeulen kreeg de melding van de straf op de boordradio, waarna hij het vizier gericht had op een zo groot mogelijk gat creëren naar zijn concurrenten om de schade te beperken. "Op dat moment probeer je gewoon op de een of andere manier op het podium te komen", legt Vermeulen uit. "De ronde voor de strafronde was als een kwalificatieronde voor mij. Ik heb alles gegeven wat ik had, maar het was niet genoeg om tweede te blijven of zelfs te winnen."

In de penalty lap, een aangewezen stuk op de baan waar coureurs maar 50 kilometer per uur mogen rijden, was er ook nog een ander nadeel. "Er was zoveel rubber van de racelijn gekomen, dat het een ronde of twee duurde voordat ik er zelfs maar aan kon denken om Kelvin te volgen." Hoe dan ook deed de pitstopfout pijn. "Je wint en verliest samen, maar het doet echt pijn. Het moet nu even bezinken, in ieder geval voor een paar uur", aldus de coureur, die in de Ferrari 296 GT3 met de Verstappen.com Racing-kleuren rijdt.

Dat Vermeulen dus terugviel tot de derde plek, had ook te maken met de safety car na het incident tussen René Rast, Jordan Pepper en Marco Wittmann. Rast remde aan voor bocht 1, tikte de Lamborghini van Pepper aan en die schoot op hoge snelheid tegen de BMW van Wittmann aan. Daardoor kwam het veld weer bij elkaar en omdat de penalty lap snel ingelost moet worden, zag Vermeulen niet alleen Stolz maar ook Van der Linde aan zich voorbijgaan. "Anders was hij waarschijnlijk op zijn minst tweede geworden, ondanks de strafronde", stelt Flach. “Dat speelde ons ook niet in de kaart. Ik vind het heel erg voor Thierry. Het was zijn race."