De finale van het DTM-seizoen 2021 verliep bijzonder controversieel. In de laatste race op de Norisring verdedigde Liam Lawson een voorsprong van 19 punten op Kelvin van der Linde, terwijl Maximilian Götz met 22 punten achterstand ook nog kans maakte op de titel. Lawson zou aan een zesde plaats voldoende hebben om de titel te bemachtigen en vertrok vanaf pole, maar werd al in de eerste bocht stevig aangetikt door rivaal Van der Linde. De AF Corse Ferrari met Red Bull-sponsoring raakte daardoor beschadigd en dus eindigde Lawson op forse achterstand buiten de punten. Van der Linde kon zonder noemenswaardige schade door en kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het vergrijp.

"Hersenloze actie"

Die straf kan op weinig begrip rekenen bij Helmut Marko. De Red Bull-adviseur, die ook de scepter zwaait over het opleidingsprogramma, vindt dat de stewards het helemaal verkeerd hebben gezien. “Als dat niet opzettelijk was, dan is de wedstrijdleiding niet voldoende gekwalificeerd om zo’n kampioenschap te leiden. Zo’n verkeerde beoordeling bestaat niet”, vertelde hij in gesprek met Motorsport-Total.com. “Het was een totaal hersenloze actie van Kelvin van der Linde en het was niet de enige. Op Hockenheim reed hij ook al tegen de achterkant van Liam aan, later wilde hij ook de Mercedes uit de wedstrijd tikken. Dat vind ik extreem onsportief gedrag en daar hoort naar mijn mening een passende straf bij.”

Een tijdstraf van vijf seconden is in het geval van Van der Linde niet voldoende, stelt Marko. “Is er een systeem met strafpunten in de DTM?”, vraagt de 78-jarige Oostenrijker zich af. Dat is echter niet het geval en dus vindt hij een rigoureuze ingreep op zijn plaats. “Iemand die zoiets doet, moet geschorst worden. In de Formule 1 zou hij automatisch zoveel punten krijgen via het strafpuntensysteem dat hij een schorsing krijgt.” De conclusie van Lawson dat Van der Linde de “smerigste coureur” is tegen wie hij ooit heeft geracet wordt gedeeld door Marko: “Dat heeft hij goed gezegd.”

Teamorder Mercedes valt niet goed

Uiteindelijk zouden Lawson en Van der Linde allebei naast de DTM-titel grijpen. Die ging uiteindelijk naar Götz. De coureur van Mercedes-AMG Team HRT profiteerde in de slotfase van de race van teamorders, won de race en pakte zo de eerste DTM-titel onder GT3-reglementen. De manier waarop verdient volgens Marko ook niet bepaald de schoonheidsprijs. “Dat Mercedes het zo opzichtig speelde leverde een niet zo glorieus einde van het seizoen op.”

Bekijk de controversiële DTM-race op de Norisring terug: