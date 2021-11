GruppeM breidt in 2022 uit naar twee wagens in DTM

Het team uit Hong Kong kwam dit seizoen met Daniel Juncadella in actie in de vernieuwde DTM. In samenwerking met Mercedes werd in eerste instantie één wagen ingezet, maar voor volgend jaar zijn de plannen uitgebreid. “Ik ben trots dat we bekend kunnen maken dat GruppeM volgend seizoen met twee wagens in de DTM terugkeert”, aldus teambaas Kenny Chen. “We zijn klaar om ons te mengen in het kampioenschap voor coureurs en teams, die uitdaging gaan we graag aan.”

Juncadella deed in het verleden al ervaring op in de DTM toen men onder het ClassOne-reglement reed, maar draaide het voorbije seizoen in dienst van GruppeM. Een tweede plaats op de Nürburgring was zijn beste resultaat van het seizoen. In het kampioenschap werd hij zesde, tevens de positie waar GruppeM in het kampioenschap voor teams eindigde. Met de toevoeging van een tweede auto zijn de intenties van het team duidelijk: men wil zich mengen in de strijd om de kampioenschappen. Bovendien kan men bouwen op een waardevol seizoen aan vergaarde informatie, voor GruppeM waren de meeste circuits helemaal nieuw.

Het is nog niet duidelijk wie het tweede zitje bij het team van Chen volgend seizoen gaat vullen.