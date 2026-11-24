DTM

Grasser-team en Bortolotti naar McLaren? Dit zegt de McLaren-motorsportchef

Blijft het in 2027 bij een biertje onder zeer goede vrienden of stappen Grasser en Mirko Bortolotti daadwerkelijk over naar McLaren? Motorsportchef Giorgio Sanna ontkent het niet

Sven Haidinger Rachit Thukral

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 11:32

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Tritt das Grasser-Team 2027 in der DTM mit dem McLaren 720S GT3 an?

Foto: McLaren

Stapt het team van Grasser over naar McLaren? Volgens informatie van Motorsport-Total.com wijst veel erop dat de Oostenrijkse formatie vanaf 2027, na 15 jaar Lamborghini, met twee 720S GT3's en Mirko Bortolotti in de DTM aan de start verschijnt. Maar wat zegt McLaren-motorsportbaas Giorgio Sanna daar zelf over? De Italiaan, die die functie eerder bij Lamborghini bekleedde, wordt gezien als de initiatiefnemer van een mogelijke overstap.

"Het is te vroeg om daarover te praten, maar er zijn zeker een paar topteams die met het oog op de toekomst interesse hebben in McLaren", ontkent Sanna in gesprek met de collega's van de Engelstalige editie van Motorsport.com, een zusterplatform van Motorsport-Total.com binnen het Motorsport Network, een mogelijke overstap van Grasser niet.

"Natuurlijk heb ik veel waardering voor het Grasser Racing Team. We hebben samen veel gewonnen, maar we moeten kijken naar de doelen, het plan en de visie van McLaren voor de toekomst", zegt hij. "We zullen zien of die kans er komt."

McLaren: van 'internationale teams' naar 'global player'?

In algemene zin is er volgens Sanna "meer dan één team" dat interesse toont in McLaren, "omdat het goed met ons gaat en we behoorlijk groeien". "We doen het dus stap voor stap."

Bij McLaren hangt er inderdaad een sfeer van vernieuwing. Naar verluidt wil de Italiaanse motorsportchef het merk, net als destijds Lamborghini, uitbouwen tot een GT3-macht en de teams voor 2027 betere ondersteuning bieden. Vanaf 2028 moet de nieuwe GT3-auto van McLaren namelijk aan zo veel mogelijk teams worden verkocht.

"Het plan van McLaren is om onze programma's uit te breiden en steeds meer een global player te worden", bevestigt hij de groeiplannen. De hoogste prioriteit is om de huidige teams, die voornamelijk uit Groot-Brittannië komen, ook bij de introductie van de nieuwe auto aan boord te houden.

"Maar we proberen nu ook internationale teams binnen te halen, die overigens uit Europa, Amerika en Azië komen. Dat is essentieel. En het maakt deel uit van het plan voor de komende jaren."

Grasser en Bortolotti naar McLaren? Geen ontkenning van Sanna

Wanneer de collega's hem vragen naar concrete gesprekken met Grasser over het seizoen 2027, ontkent Sanna dat evenmin. "Ik voer veel gesprekken met veel teams", antwoordt hij. "Ik denk dus dat er vrij snel nieuws komt over nieuwe teams. Maar zoals gezegd: het gaat om meer dan één team."

Bild aus gemeinsamen Lamborghini-Zeiten: Giorgio Sanna und Mirko Bortolotti

Foto: Alexander Trienitz

Maar hoe zit het met Lamborghini-toprijder Bortolotti, die net als Grasser al jaren een vertrouweling van Sanna is en eveneens in verband wordt gebracht met een overstap naar McLaren?

"We zijn er nu mee bezig om nieuwe rijders aan boord te halen, en er komen overigens ook GT3-junioren die binnenkort als fabrieksrijder voor komend seizoen bekend worden gemaakt", gaat Sanna niet rechtstreeks in op de 36-jarige Italiaan, maar ook nu blijft een ontkenning uit.

Samen een biertje of meer? "Meer kan ik op dit moment niet zeggen"

"We zullen zien of er een mogelijkheid komt om ook extra toprijders van andere fabrikanten te halen. Dat is, net als bij de teams, onderdeel van onze strategie: we willen onze programma's uitbreiden en steeds competitiever worden."

Kan het dus zo zijn dat Sanna, Grasser en Bortolotti in 2027 na drie jaar pauze weer worden herenigd? "Op dit moment kunnen we daar niets over zeggen", antwoordt Sanna. "Maar ik kan wel zeggen: als de kans er is om met hen een biertje te drinken, dan ben ik daar meer dan blij mee, want we zijn heel goede vrienden. Meer kan ik op dit moment niet zeggen."

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- Het Motorsport.com-team

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