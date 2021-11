Grasser met vier Lamborghini’s naar DTM

Grasser legt zich in 2022 volledig toe op de DTM. De bestaande GT3-programma’s in de ADAC GT Masters, GT World Challenge Europe en de GT Daytona-klasse van het IMSA-kampioenschap worden beëindigd. De line-up wordt op een later moment bekendgemaakt, maar de #63 zal in elk geval bestuurd worden door een Lamborghini-fabrieksrijder. Naar verluidt is Mirko Bortolotti de voornaamste kandidaat voor het plekje. Hij imponeerde afgelopen seizoen al tijdens een gastoptreden in de Lamborghini van T3 Motorsport, door op het TT Circuit in Assen als tweede te eindigen.

“Ik ben dolblij onze plannen voor de DTM bekend te maken”, zei Gottfried Grasser. “Ik wil Lamborghini Squadra Corse bedanken voor hun ongelofelijke steun in dit project. Het is een jeugddroom die werkelijkheid wordt. De DTM is een van de meest spannende en populaire raceklassen ter wereld. Het inzetten van vier wagens is een enorme uitdaging die we graag aangaan.”

Grasser Racing beschikt over enorm veel ervaring in de GT-racerij. In 2015 sloeg het team de handen ineen met Lamborghini en heeft sindsdien aan beide kanten van de oceaan grote successen behaald. Zo werd in de 24 uur van Daytona en de Sebring 12 Hours een klasse-zege behaald, evenals de titels in de Blancpain GT Series in 2017.