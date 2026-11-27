DTM Oschersleben

Grasser-beroep bij FIA bevestigd: waarom het nu om de GT3-toekomst gaat

Het Grasser-Team stapt in de wiellager-affaire van de DTM naar het FIA-beroepshof: hoe het nu verdergaat en waarom de uitspraak gevolgen zou kunnen hebben voor de Nordschleife

Sven Haidinger

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 14:06

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Het Grasser-team heeft zijn aankondiging waargemaakt en vecht nu daadwerkelijk bij de FIA de diskwalificatie van Oschersleben-winnaar Mirko Bortolotti in de wiellagerzaak aan. Het Lamborghini-team slaagde er eind augustus bij het beroepshof van de DMSB niet in om de diskwalificatie wegens een wiellager dat niet overeenkwam met het referentieonderdeel van tafel te krijgen.

Nadat het vonnis op 3 november schriftelijk was betekend, had teambaas Gottfried Grasser zeven dagen de tijd om opnieuw beroep aan te tekenen. Het Oostenrijkse team maakte daar tijdig, uiterlijk op 10 november, gebruik van. Daardoor gaat de zaak bij de FIA naar de volgende instantie.

Voor de schriftelijke motivering heeft het Grasser-team nu tot medio december de tijd. Daarmee is duidelijk dat de zaak zich definitief tot in 2027 zal voortslepen. Naar informatie van Motorsport-Total.com vindt de zitting in februari 2027 in Parijs plaats. Daar gaat het om veel meer dan een wiellager waarbij de rubberen lip ontbreekt, of om 25 punten.

FIA kijkt kritisch naar aanvullende homologaties zoals in de DTM

Bij de beroepszitting van de DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) kwam men namelijk tot de conclusie dat het door Grasser gebruikte wiellager wel voldeed aan de zeer algemeen geformuleerde FIA-homologatie, maar niet aan de aanvullende DTM-homologatie. Die werd in 2025 in samenwerking met de SRO in de DTM ingevoerd om grijze gebieden te sluiten en kostenopdrijvers te voorkomen.

Bij de FIA is men er echter niet bepaald blij mee dat series als de DTM of de GT-World-Challenge Europe afwijken van de FIA-homologatie en voor de GT3-auto's verschillende speciale regels vastleggen.

Dat zorgt niet alleen voor extra logistieke belasting bij de fabrikanten, omdat voor elke serie andere criteria en regels gelden, maar deels ook voor constructieve verschillen aan de auto's. Die kunnen dan niet meer in alle GT3-series worden ingezet, terwijl dat uit kostenoverwegingen altijd als een grote kracht van het GT3-concept gold.

Heeft vrijspraak voor Grasser gevolgen voor de Nordschleife?

De crux zit wat dat betreft in de details, want het basisidee dat een aanvullende homologatie in de professionele autosport grijze gebieden sluit en dure ontwikkelingswerkzaamheden voorkomt, werd juist door fabrikanten als Mercedes sterk gestimuleerd. De vraag is alleen waar de grens ligt.

Het valt echter niet uit te sluiten dat de FIA tijdens de zitting een voorbeeld wil stellen en de aanvullende DTM-homologatie ongeldig verklaart. Dan zou het Grasser-team alsnog als winnaar uit de bus komen.

Zo'n uitspraak zou een precedent kunnen scheppen en ook voor evenementen als de 24 uur van de Nürburgring grote gevolgen kunnen hebben. Bij die klassieker worden de GT3-bolides vanwege de eisen van de Nordschleife namelijk met duidelijk meer bodemvrijheid en een andere achtervleugel ingezet dan de FIA-homologatie voorschrijft.

DTM-teams kunnen zich als derde partij in zaak mengen

Alle DTM-teams hebben nu als derde partij de mogelijkheid om zich bij de FIA in de zaak te mengen. Dat is zeker relevant: als een team door een mogelijke terugdraaiing van de diskwalificatie van Bortolotti bijvoorbeeld direct in de kampioenschapsstand wordt geraakt, kan het een juridisch belang bij deelname aanvoeren.

Zonder de diskwalificatie zou Bortolotti negende zijn in plaats van 13e, waardoor Ricardo Feller (Manthey), Jules Gounon (Winward), Thierry Vermeulen (Emil Frey) en Luca Engstler (Abt) een plaats zouden terugvallen. Het team moet motiveren in hoeverre het rechtstreeks en aanzienlijk door de beslissing geraakt kan worden, en aangeven of het Grasser of het standpunt van de DMSB steunt.

De DMSB, die als nationale Duitse autosportautoriteit tot nu toe als hogere instantie over de zaak oordeelde, moet zich nu bij het FIA-beroepshof verantwoorden voor de mogelijkheid dat er verkeerd is beslist.

De termijn voor de aanvragen van de teams liep op 26 november, dus gisteren, af. Motorsport-Total.com weet niet of een van de tien teams van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.

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- Het Motorsport.com-team

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